Ман Сити убеждает Гвардиолу остаться, подписав двух топ-игроков

Клуб нацелился на Андерсона и Александера-Арнольда.
Вчера, 15:17       Автор: Валентина Чорноштан
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Руководство Манчестер Сити хочет переубедить Пепа Гвардиолу остаться ещё на один сезон.

По данным TeamTalkk, в Сити считают, что если команде удастся подписать двух игроков, испанский специалист останется на сезон.

Руководство Манчестера рассматривает подписание Эллиота Андерсона из Ноттингем Форест и Трента Александера-Арнольда.

Отмечается, что переход этих двух игроков вполне реален: для Андерсона переход в Манчестер Сити будет считаться карьерным шагом вперёд, а ситуация с карьерой Трента в Реале складывается так, что это может повлиять на его желание сменить команду в 2026 году.

К слову, Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду.

