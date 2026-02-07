Ла Лига перенесла субботний матч тура

Поединок между мадридским Райо Вальекано и Овьедо 7 февраля не состоится. Ла Лига перенесла матч на неопределенный срок, сообщает официальный сайт чемпионата.

Функционеры пошли на такой шаг из-за неудовлетворительного состояния газона. "Пчелы" в течение недели пытались реанимировать поле Эстадио Вальекас. Райо Вальекано полностью заменил газон, но обильные дожди сделали невозможным проведение поединка.

Овьедо остался недоволен решением Ла Лиги. Астурийцы поддержали "пчел" и Ла Лигу в стремлении обеспечить здоровье футболистов. В то же время аутсайдер первенства понес убытки из-за переноса в последний момент.

К слову, мадридский Реал предложил контракт защитнику английского Ливерпуля.

