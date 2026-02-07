iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ла Лига перенесла субботний матч тура

Программа первенства претерпела изменения.
Вчера, 14:58       Автор: Антон Федорцив
Эстадио Вальекас / Getty Images
Эстадио Вальекас / Getty Images

Поединок между мадридским Райо Вальекано и Овьедо 7 февраля не состоится. Ла Лига перенесла матч на неопределенный срок, сообщает официальный сайт чемпионата.

Функционеры пошли на такой шаг из-за неудовлетворительного состояния газона. "Пчелы" в течение недели пытались реанимировать поле Эстадио Вальекас. Райо Вальекано полностью заменил газон, но обильные дожди сделали невозможным проведение поединка.

Овьедо остался недоволен решением Ла Лиги. Астурийцы поддержали "пчел" и Ла Лигу в стремлении обеспечить здоровье футболистов. В то же время аутсайдер первенства понес убытки из-за переноса в последний момент.

К слову, мадридский Реал предложил контракт защитнику английского Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: овьедо Райо Вальекано Ла Лига Эстадио Вальекас

Статьи по теме

Непогода сорвала матч Севильи с Жироной Непогода сорвала матч Севильи с Жироной
Реал чудом спасся в матче против Райо Вальекано Реал чудом спасся в матче против Райо Вальекано
Жирона украинцев потерпела сенсационное поражение Жирона украинцев потерпела сенсационное поражение
Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры07:46
Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях
Европа07:23
Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма
Европа07:13
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
Олимпийские игры01:10
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
Украина00:50
Суперлига: Днепр разгромил Запорожье, победы Старого Луцка, Говерлы и Нико-Баскета
Европа00:33
Обнародована заработная плата Забарного в ПСЖ
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус продлил контракт со своим лидером
Футзал23:38
Испания выиграла Евро-2026 по футзалу, одолев действующего двукратного чемпиона
Украина22:58
Один из лучших бомбардиров УПЛ сменил Рух на Карпаты
Украина22:25
Календарь Шахтера: "горняки" забили семь мячей грузинскому сопернику в спарринге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK