Коцар не преодолела квалификацию в слоупстайле

Украинка Екатерина Коцар выступила в квалификации в слоупстайле. В финал попали 12 лучших фристалисток.

В первой попытке отечественная спортсменка набрала 36,03 балла. С этим результатом Коцар оказалась на 13-й строчке. Во второй же попытке она улучшила результат до 50,78 балла. Но и этого не хватило для выхода в финал (14-е место).

Коцар – единственная представительница Украины в слоупстайле. Ранее она завоевала премьерную лицензию по этой дисциплине.

Напомним, накануне сборная Украины приняла участие в церемонии открытия Олимпиады-2026.

