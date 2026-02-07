iSport.ua
Коцар не преодолела квалификацию в слоупстайле

Представительница Украины не прошла сквозь сито отбора.
Вчера, 13:30       Автор: Антон Федорцив
Катерина Коцар / Getty Images
Катерина Коцар / Getty Images

Украинка Екатерина Коцар выступила в квалификации в слоупстайле. В финал попали 12 лучших фристалисток.

В первой попытке отечественная спортсменка набрала 36,03 балла. С этим результатом Коцар оказалась на 13-й строчке. Во второй же попытке она улучшила результат до 50,78 балла. Но и этого не хватило для выхода в финал (14-е место).

Коцар – единственная представительница Украины в слоупстайле. Ранее она завоевала премьерную лицензию по этой дисциплине.

Напомним, накануне сборная Украины приняла участие в церемонии открытия Олимпиады-2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олимпиада-2026 Катерина Коцар

