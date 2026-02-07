iSport.ua
Бешикташ подписал игрока из Ромы

Римляни лишились голкипера.
Вчера, 12:20       Автор: Валентина Чорноштан
Девис Васкес / Getty Images
Девис Васкес / Getty Images

Бешикташ подписал вратаря Ромы Девиса Васкеса.

По информации официального аккаунта турецкого клуба, колумбийский голкипер перешёл в Бешикташ на правах аренды до конца сезона-2025/26.

Отметим, что 27-летний вратарь присоединился к римлянам в июле 2025 года, но ни разу не сыграл за команду.

Добавим, что соглашение по аренде предусматривает опцию выкупа игрока, если турецкую команду устроит то, как голкипер проявит себя на поле.

Тем временем украинская команда подписала африканского легионера.

