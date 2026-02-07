Бешикташ подписал игрока из Ромы

Бешикташ подписал вратаря Ромы Девиса Васкеса.

По информации официального аккаунта турецкого клуба, колумбийский голкипер перешёл в Бешикташ на правах аренды до конца сезона-2025/26.

Отметим, что 27-летний вратарь присоединился к римлянам в июле 2025 года, но ни разу не сыграл за команду.

Добавим, что соглашение по аренде предусматривает опцию выкупа игрока, если турецкую команду устроит то, как голкипер проявит себя на поле.

