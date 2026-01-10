iSport.ua
Астон Вилла рассмотрит возвращение бывшего форварда

Унаи Эмери стремится к конкуренции в линии атаки.
Сегодня, 19:58       Автор: Антон Федорцив
Тэмми Абрахам / Getty Images
Тэмми Абрахам / Getty Images

Нападающий стамбульского Бешикташа Тэмми Абрахам попал в сферу интересов бирмингемской Астон Виллы. Английский клуб изучит идею подписания бомбардира, сообщает The Telegraph.

Права на форварда принадлежат итальянской Роме. Вилла стремится сделать Абрахама конкурентом для нападающего Олли Уоткинса. Тем не менее, препятствием переходу может стать приоритетное право выкупа для турецкого гранда (11,2 млн фунтов) и высокая зарплата.

В нынешнем сезоне Абрахам сыграл 24 поединка во всех турнирах, в которых оформил 12 голов. Форвард защищал цвета Астон Виллы в кампании 2018/19. Тогда он помог бирмингемцам вернуться в Премьер-лигу.

Параллельно Астон Вилла нацелилась на хавбека сборной Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома бешикташ Астон Вилла тэмми абрахам

