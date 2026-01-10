Астон Вилла готова вернуть в АПЛ хавбека сборной Англии

Полузащитник мадридского Атлетико Конор Галлахер заинтересовал бирмингемскую Астон Виллу. Команда Унаи Эмери собралась вернуть англичанина на родину, сообщает talkSPORT.

"Вилланы" стремятся арендовать хавбека с обязательным выкупом. В то же время, испанский гранд настроен исключительно на продажу Галлахера. Конкуренцию Вилле составит английский Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне Галлахер провел 27 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 ассист. Ранее он защищал цвета лондонских Челси, Чарльтона и Кристал Пэлас, а также Суонси и Вест Бромвича.

Тем временем ветеран Манчестер Сити Бернарду Силва попал в сферу интересов стамбульского Галатасарая.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!