iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Астон Вилла готова вернуть в АПЛ хавбека сборной Англии

Воспитаннику Челси будут рады в Западном Мидленде.
Сегодня, 15:30       Автор: Антон Федорцив
Конор Галлахер / Getty Images
Конор Галлахер / Getty Images

Полузащитник мадридского Атлетико Конор Галлахер заинтересовал бирмингемскую Астон Виллу. Команда Унаи Эмери собралась вернуть англичанина на родину, сообщает talkSPORT.

"Вилланы" стремятся арендовать хавбека с обязательным выкупом. В то же время, испанский гранд настроен исключительно на продажу Галлахера. Конкуренцию Вилле составит английский Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне Галлахер провел 27 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 ассист. Ранее он защищал цвета лондонских Челси, Чарльтона и Кристал Пэлас, а также Суонси и Вест Бромвича.

Тем временем ветеран Манчестер Сити Бернарду Силва попал в сферу интересов стамбульского Галатасарая.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико Астон Вилла Конор галлахер

Статьи по теме

Астон Вилла заинтересована в хавбеке Атлетико. Что скажет Мадрид? Астон Вилла заинтересована в хавбеке Атлетико. Что скажет Мадрид?
Астон Вилла обыграла Ноттингем Зинченко Астон Вилла обыграла Ноттингем Зинченко
Ювентус положил глаз на форварда Атлетико Ювентус положил глаз на форварда Атлетико
Кубок африканских наций-2025: Алжир будет противостоять Нигерии, Египет встретится с Кот-д'Ивуаром в 1/4 финала Кубок африканских наций-2025: Алжир будет противостоять Нигерии, Египет встретится с Кот-д'Ивуаром в 1/4 финала

Видео

ТОП-10 моментов НБА: аллей-уп Мюррея-Бойлса после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: аллей-уп Мюррея-Бойлса после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Ванат и Цыганков сразятся с Осасуной, Галатасарай встретится с Фенербахче
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Другие страны15:45
Кубок африканских наций-2025: Алжир будет противостоять Нигерии, Египет встретится с Кот-д'Ивуаром в 1/4 финала
Европа15:30
Астон Вилла готова вернуть в АПЛ хавбека сборной Англии
Европа14:52
Ювентус получил вариант с сыном легенды Милана
Формула 114:51
Ральф Шумахер - о споре Хэмилтона с критиками: Он прав - но...
Европа14:28
Хаби Алонсо поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании с Барселоной
Снукер14:14
Бойко победно начал квалификацию к Welsh Open
Теннис14:07
Костюк накануне решающего матча в Брисбене: Я не ощущаю давления
Биатлон13:43
Джакомель выиграл пасьют в Оберхофе, Пидручный прорвался в десятку
Олимпийские игры13:37
Первый матч на арене Олимпиады-2026 в Милане завершился форс-мажором из-за льда
Европа13:17
Зима сорвала два поединка тура Бундеслиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK