Болонья встретится с Ромой, Лион сыграет с Сельтой: результаты жеребьевки Лиги Европы

Команды получили соперников в плей-офф еврокубка.
Сегодня, 14:20       Автор: Игорь Мищук
Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы / Getty Images
Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы / Getty Images

В пятницу, 27 февраля, в швейцарском Ньоне была проведена жеребьевка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/26.

По итогам общего этапа еврокубкового турнира восемь лучших команд напрямую вышли в 1/8 финала, а еще восемь участников присоединились к ним по результатам стыковых матчей.

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы:

1/8 финала

  • Ференцварош - Брага
  • Генк - Фрайбург
  • Штутгарт - Порту
  • Болонья - Рома
  • Панатинаикос - Бетис
  • Сельта - Лион
  • Ноттингем Форест - Мидтьюлланд
  • Лилль - Астон Вилла

Также по итогам жеребьевки стал известен полный путь участников до финала.

Источник: Getty Images

Матчи 1/8 финала состоятся 12 и 19 марта, четвертьфиналы пройдут 9 и 16 апреля, а полуфиналы - 30 апреля и 7 мая. Финал Лиги Европы состоится 20 мая в Стамбуле на стадионе Бешикташ Парк.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги Европы.

