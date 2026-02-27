Болонья встретится с Ромой, Лион сыграет с Сельтой: результаты жеребьевки Лиги Европы
В пятницу, 27 февраля, в швейцарском Ньоне была проведена жеребьевка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/26.
По итогам общего этапа еврокубкового турнира восемь лучших команд напрямую вышли в 1/8 финала, а еще восемь участников присоединились к ним по результатам стыковых матчей.
Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы:
1/8 финала
- Ференцварош - Брага
- Генк - Фрайбург
- Штутгарт - Порту
- Болонья - Рома
- Панатинаикос - Бетис
- Сельта - Лион
- Ноттингем Форест - Мидтьюлланд
- Лилль - Астон Вилла
Также по итогам жеребьевки стал известен полный путь участников до финала.
Матчи 1/8 финала состоятся 12 и 19 марта, четвертьфиналы пройдут 9 и 16 апреля, а полуфиналы - 30 апреля и 7 мая. Финал Лиги Европы состоится 20 мая в Стамбуле на стадионе Бешикташ Парк.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги Европы.
