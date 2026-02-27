Болонья встретится с Ромой, Лион сыграет с Сельтой: результаты жеребьевки Лиги Европы

В пятницу, 27 февраля, в швейцарском Ньоне была проведена жеребьевка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/26.

По итогам общего этапа еврокубкового турнира восемь лучших команд напрямую вышли в 1/8 финала, а еще восемь участников присоединились к ним по результатам стыковых матчей.

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы:

1/8 финала

Ференцварош - Брага

Генк - Фрайбург

Штутгарт - Порту

Болонья - Рома

Панатинаикос - Бетис

Сельта - Лион

Ноттингем Форест - Мидтьюлланд

Лилль - Астон Вилла

Также по итогам жеребьевки стал известен полный путь участников до финала.

Источник: Getty Images

Матчи 1/8 финала состоятся 12 и 19 марта, четвертьфиналы пройдут 9 и 16 апреля, а полуфиналы - 30 апреля и 7 мая. Финал Лиги Европы состоится 20 мая в Стамбуле на стадионе Бешикташ Парк.

