Эмоциональный матч, буллиты и шесть голов: как Армат сыграл против Рух МедиаТим

21 февраля на стадионе Левый Берег в Киеве Рух МедиаТим и Армат выдали матч, в котором хватало всего - от символических моментов до горячих послематчевых диалогов.

Выход команд на поле носил особый характер. Футболисты появились с бумажными ангелами в руках - как знак памяти о Героях Небесной сотни. Матч начался минутой молчания в честь павших украинских военных.

После этого соперники перешли к стартовому противостоянию 1 на 1. В скоростной дуэли Игорь Сергеев из Армата оказался более ловким, однако его дриблинг не позволил переиграть Богдана Иванченко. Потеря мяча обернулась опасным ответом. Действовавший левой ногой Иванченко продемонстрировал технику: сначала оставил позади Сергеева, а впоследствии переиграл и вратаря - 1:0 в пользу Рух МедиаТим. После завершения стартовой минуты на поле вышли еще 20 игроков - матч перешел в классический формат.

Уже на старте основного отрезка игры Рух МедиаТим удвоил преимущество: ошибка вратаря после углового стоила днепрянам второго пропущенного мяча - 2:0. Игру начали разбивать мелкие фолы, из-за чего темп заметно упал. На 21-й минуте Рух МедиаТим имел отличный шанс: выход 3 в 3 завершился сейвом вратаря, который среагировал и на добивание.

Неприятным эпизодом для Армата стало решение арбитра назначить пенальти после пересмотра VAR. Впрочем, голкипер днепрян сумел сохранить команду в игре - он парировал удар с точки, а потом еще дважды спас после атак соперника.

В конце тайма команды воспользовались бонусными карточками прямого действия. Оба коллектива получили право на буллиты из-за пределов штрафной, однако реализовать свои возможности не смогли.

Последние пять минут тайма проходили в формате 7 на 7. Армат активизировался впереди, однако рискованная игра открыла пространство для контратаки. Игрок Рух МедиаТим воспользовался моментом - счет 3:0.

Евгений Селезнев эмоционально отреагировал на ход событий и еще до перерыва направился в раздевалку, чтобы настроить игроков. Старт второго тайма был отложен из-за воздушной тревоги в Киеве, однако пауза не изменила общего настроения игры.

Однако ход событий быстро испортил настроение команды Армат. Главный арбитр показал Селезневу синюю карточку, что вызвало недовольство игрока. Форвард вступил в словесную перепалку, намекая на фол со стороны соперника, но судья остался непреклонен.

Пока капитан находился вне поля, Армат упустил возможность забить гол - мяч не добрался до пустых ворот. Рух МедиаТим также упустил несколько удачных моментов.

С 45-й по 50-ю минуту действовали карточки непрямого действия: гол львовян засчитывался за два, а Армат получил отмену офсайдов. Этот отрезок запомнился острыми атаками и надежной игрой вратарей. Как только бонусный режим завершился, днепряне смогли сократить отставание. После хаоса в штрафной Селезнев забил гол. Однако празднование длилось недолго - Рух МедиаТим реализовал президентский буллит. В ответ Армат также был точным со своего буллита - 4:2.

В конце матча днепряне требовали назначения пенальти, львовяне протестовали. Арбитр просмотрел повтор и решил продолжить игру. Времени на камбек Армату уже не осталось - финальный свисток зафиксировал победу Рух МедиаТим со счетом 4:2. После игры команды поблагодарили друг друга, однако Селезнев еще долго обсуждал судейские решения. «Что ты делаешь? Ты решил результат», - обратился он к арбитру, направляясь в раздевалку.

Несмотря на поражение, для Армата этот матч стал не завершением истории, а очередным этапом сезона в медийной лиге.

