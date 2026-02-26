Форвард Атлетико признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий Атлетико Александер Серлот стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам ответных стыковых матчей главного еврокубка.

Форвард мадридской команды одержал победу в голосовании на официальном сайте УЕФА.

Читай также: Атлетико с хет-триком Серлота переиграл Брюгге

30-летний норвежец оформил хет-трик в ответном стыковом матче с Брюгге, чем помог "матрасникам" разгромить соперника со счетом 4:1 и выйти в 1/8 финала турнира после ничьей 3:3 в первом поединке.

Кроме Серлота, на награду также претендовали вингер Буде/Глимт Йенс Петтер Хауге, который забил гол и сделал ассист в матче с Интером (2:1), полузащитник Реала Орельен Чуамени, на счету которого гол в поединке против Бенфики (2:1), и форвард Галатасарая Виктор Осимхен, забивший Ювентусу (2:3).

1st: Alexander Sørloth

2nd: Jens Petter Hauge

3rd: Aurélien Tchouaméni

4th: Victor Osimhen



Hat-trick hero Sørloth wins Player of the Week! ⚽⚽⚽@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/3dWEYHyZDn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2026

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!