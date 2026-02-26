iSport.ua
Форвард Атлетико признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Александер Серлот отличился хет-триком в ответном стыковом матче с Брюгге.
Сегодня, 17:35       Автор: Игорь Мищук
Александер Серлот / Getty Images
Нападающий Атлетико Александер Серлот стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам ответных стыковых матчей главного еврокубка.

Форвард мадридской команды одержал победу в голосовании на официальном сайте УЕФА.

Читай также: Атлетико с хет-триком Серлота переиграл Брюгге

30-летний норвежец оформил хет-трик в ответном стыковом матче с Брюгге, чем помог "матрасникам" разгромить соперника со счетом 4:1 и выйти в 1/8 финала турнира после ничьей 3:3 в первом поединке.

Кроме Серлота, на награду также претендовали вингер Буде/Глимт Йенс Петтер Хауге, который забил гол и сделал ассист в матче с Интером (2:1), полузащитник Реала Орельен Чуамени, на счету которого гол в поединке против Бенфики (2:1), и форвард Галатасарая Виктор Осимхен, забивший Ювентусу (2:3).

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

