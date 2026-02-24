Атлетико с хет-триком Серлота переиграл Брюгге

До экватора первого тайма команды обменялись моментами. Мадридец Симеоне после сольного прохода не сумел переиграть Миньоле. После выстрела же брюггинца Ветлесена мяч попал в голову Ганцко.

Атлетико повел на 23-й минуте. Облак выбил мяч на чужую половину, где его подхватил Серлот. Нападающий освободился от опеки Мехеле и метров с 15-ти отправил мяч низом в угол.

Впрочем, Брюгге смог отыграться еще до перерыва. Гостям помог стандарт – угловой. Мехеле продлил навес от флажка на дальнюю штангу, где вовремя оказался Ордоньес.

Дальше две возможности упустил Ветлесен. Расплата за такое расточительство наступила на старте второй 45-минутки. Это Кардосо в атаке вторым темпом левой вогнал мяч в угол из полукруга штрафной.

Под занавес поединка "матрасники" забили еще дважды. Героем хозяев стал Серлот. Сначала норвежец замкнул прострел Лукмана после классной комбинации, а затем воспользовался навесом Руджери перед воротами – Атлетико идет дальше в Лиге чемпионов.

Статистика матча Атлетико – Брюгге в предварительном раунде плей-офф Лиги чемпионов

Атлетико – Брюгге – 4:1 (первый матч – 3:3)

Голы: Серлот, 23, 76, 87, Кардосо, 48 – Ордоньес, 36

Ожидаемые голы (xG): 2.32 - 1.85

Владение мячом: 45 % - 55 %

Удары: 14 - 11

Удары в створ: 5 - 6

Угловые: 2 - 7

Фолы: 5 - 8

