Реал, ПСЖ, Интер и другие попали в плей-офф Лиги чемпионов

Именитые клубы не смогли пробиться в 1/8 финала сразу.
Сегодня, 00:30       Автор: Антон Федорцив
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

Завершился общий этап Лиги чемпионов 2025/26. По его итогам 16 команд попали в раунд плей-офф (1/16 финала) турнира.

По 15 очков набрали мадридский Реал и миланский Интер. Французский ПСЖ и английский Ньюкасл набрали по 14 пунктов. По 13 баллов записали в актив туринский Ювентус, мадридский Атлетико и Аталанта из Бергамо.

Компанию им в плей-офф составят еще 9 коллективов. Жеребьевка этой стадии главного еврокубка состоится 30 января. В данный момент составлены потенциальные пары соперников:

  • Монако/Карабах – ПСЖ/Ньюкасл
  • Брюгге/Галатасарай – Ювентус/Атлетико
  • Буде-Глимт/Бенфика – Реал/Интер
  • Боруссия Д/Олимпиакос – Аталанта/Байер

Первые поединки плей-офф состоятся 17-18 февраля. Зато ответные матчи запланированы 24-25 февраля.

К слову, лиссабонская Бенфика пробилась в плей-офф благодаря голу вратаря Анатолия Трубина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика атлетико олимпиакос ювентус монако байер галатасарай ньюкасл аталанта брюгге карабах ПСЖ Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Интер Милан Буде-Глимт

