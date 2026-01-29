Реал, ПСЖ, Интер и другие попали в плей-офф Лиги чемпионов
Завершился общий этап Лиги чемпионов 2025/26. По его итогам 16 команд попали в раунд плей-офф (1/16 финала) турнира.
По 15 очков набрали мадридский Реал и миланский Интер. Французский ПСЖ и английский Ньюкасл набрали по 14 пунктов. По 13 баллов записали в актив туринский Ювентус, мадридский Атлетико и Аталанта из Бергамо.
Компанию им в плей-офф составят еще 9 коллективов. Жеребьевка этой стадии главного еврокубка состоится 30 января. В данный момент составлены потенциальные пары соперников:
- Монако/Карабах – ПСЖ/Ньюкасл
- Брюгге/Галатасарай – Ювентус/Атлетико
- Буде-Глимт/Бенфика – Реал/Интер
- Боруссия Д/Олимпиакос – Аталанта/Байер
Первые поединки плей-офф состоятся 17-18 февраля. Зато ответные матчи запланированы 24-25 февраля.
К слову, лиссабонская Бенфика пробилась в плей-офф благодаря голу вратаря Анатолия Трубина.
