Реал уверенно разгромил аутсайдера чемпионата

В субботу, 14 марта, Реал Мадрид принимал дома Эльче.

В первые полчаса команды больше боролись, чем старались забить гол, но вскоре игра раскрылась. Но первый гол был забит лишь на 39-й минуте, Рюдигер разобрался в штрафной и открыл счет.

Еще до конца тайма Вальверде разрадяли очередную пушку в девятку, позволив Реалу уйти на перерыв с комфортным счетом.

Во втором тайме команды также некоторое время разгонялись. На 66-й минуте гол на свой счет записал Дин Хейсен.

В оставшееся время Реал забил еще дважды, сначала Моран отправил мяч в свои ворота, а на последних минутах Гюлер поставил точку в матче.

Реал - Эльче 4:1

Голы: Рюдигер, 39, Вальверде, 44, Хейсен, 66, Гюлер, 89 - Моран, 85

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!