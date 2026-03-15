iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал уверенно разгромил аутсайдера чемпионата

Эльче не смог ничего сделать мадридцам.
Сегодня, 00:04       Автор: Андрей Безуглый
Федерико Вальверде / Getty Images

В субботу, 14 марта, Реал Мадрид принимал дома Эльче.

В первые полчаса команды больше боролись, чем старались забить гол, но вскоре игра раскрылась. Но первый гол был забит лишь на 39-й минуте, Рюдигер разобрался в штрафной и открыл счет.

Еще до конца тайма Вальверде разрадяли очередную пушку в девятку, позволив Реалу уйти на перерыв с комфортным счетом.

Во втором тайме команды также некоторое время разгонялись. На 66-й минуте гол на свой счет записал Дин Хейсен. 

В оставшееся время Реал забил еще дважды, сначала Моран отправил мяч в свои ворота, а на последних минутах Гюлер поставил точку в матче.

Реал - Эльче 4:1
Голы: Рюдигер, 39, Вальверде, 44, Хейсен, 66, Гюлер, 89 - Моран, 85

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эльче Реал Мадрид

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Симон выиграла спринт в Отепяя, одна украинка отобралась в гонку преследования
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Арсеналом, а Цыганков и Ванат - с Атлетиком Бильбао
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа00:04
Реал уверенно разгромил аутсайдера чемпионата
Вчера, 23:57
Европа23:57
Вест Хэм сумел устоять против Манчестер Сити
Европа23:40
Ювентус минимально справился с Удинезе
Еврокубки22:45
Женская сборная Украины по баскетболу потеряла шансы на топ-2 группы
Европа21:45
Ньюкасл за счет быстрого гола одолел Челси
Европа21:30
Эвертон Миколенко рассыпался в самом конце матча с Арсеналом
Украина20:25
УПЛ: ЛНЗ разбил Александрию, Полесье справилось с Кривбассом
Украина19:58
Полесье уверенно обыграло Кривбасс
Киберспорт19:48
NaVi пробились в гранд-финал ESL Pro League Season 23
Биатлон19:07
Дмитренко остановилась в шаге от зачетной зоны персьюта в Отепяя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK