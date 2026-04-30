Костюк рассказала, кому из росиянок готова пожать руку

Только Касаткина объявила, что она против войны.
Сегодня, 18:35       Автор: Андрей Безуглый
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, кому готова пожать руку.

Напомним, что украинка дошла до полуфинала турнира в Мадриде, где сыграет с представительницей Австрии анастасией потаповой.

Потапова сменила спортивное гражданство в прошлом году, однако Костюк не планирует жать ей руку.

Единственный человек, которому я пожимаю руку, — это Дарья Касаткина, потому что она не просто сменила гражданство, но и открыто заявила, что не поддерживает войну и т. д. Именно поэтому я и другие девушки решили пожать ей руку — исключительно из уважения. Вообще было много теннисисток, которые сменили гражданство, но никто из них не высказывался против войны или в поддержку Украины. Поэтому для меня это ничего не меняет

Статьи по теме

Костюк пробилась в полуфинал турнира в Мадриде Костюк пробилась в полуфинал турнира в Мадриде
Костюк впервые добралась до полуфинала турнира в Мадриде Костюк впервые добралась до полуфинала турнира в Мадриде
"Спасибо моей маме": Костюк - о девятой победе подряд в Мадриде "Спасибо моей маме": Костюк - о девятой победе подряд в Мадриде
Костюк победила в украинском финале в Руане Костюк победила в украинском финале в Руане

Видео

Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов
Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: определились полуфинальные пары
просмотров
Футбол сегодня: матч Шахтер - Кристал Пэлас и другие полуфиналы Лиги конференций и Лиги Европы
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
просмотров

Последние новости

Формула 119:55
Феррари привезла в Майами свое уникальное крыло
Европа19:15
Нойер обсуждает продление контракта с Баварией
Теннис18:35
Костюк рассказала, кому из росиянок готова пожать руку
Теннис18:05
Костюк пробилась в полуфинал турнира в Мадриде
Европа17:45
Челси может разорвать контракт с Мудриком
Формула 117:15
Гран-при Майами: Формула-1 возвращается на этих выходных
Украина15:10
Календарь Шахтера: "горняки" проведут первый матч с Кристал Пэлас в полуфинале Лиги конференций
Европа14:58
Манчестер Юнайтед обновил контракт со своим воспитанником
Бокс14:32
Реванш Мейвезера и Пакьяо могут перенести
Европа13:59
Аутсайдер АПЛ распрощался с тренером после вылета в Чемпионшип
