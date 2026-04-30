Костюк рассказала, кому из росиянок готова пожать руку
Только Касаткина объявила, что она против войны.
Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, кому готова пожать руку.
Напомним, что украинка дошла до полуфинала турнира в Мадриде, где сыграет с представительницей Австрии анастасией потаповой.
Потапова сменила спортивное гражданство в прошлом году, однако Костюк не планирует жать ей руку.
Единственный человек, которому я пожимаю руку, — это Дарья Касаткина, потому что она не просто сменила гражданство, но и открыто заявила, что не поддерживает войну и т. д. Именно поэтому я и другие девушки решили пожать ей руку — исключительно из уважения. Вообще было много теннисисток, которые сменили гражданство, но никто из них не высказывался против войны или в поддержку Украины. Поэтому для меня это ничего не меняет
