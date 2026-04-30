Аутсайдер АПЛ распрощался с тренером после вылета в Чемпионшип

Бернли прекратил сотрудничество со Скоттом Паркером.
Сегодня, 13:59       Автор: Игорь Мищук
Скотт Паркер / Getty Images

Главный тренер Бернли Скотт Паркер покинул занимаемую должность после вылета команды из английской Премьер-лиги.

Как сообщает официальный сайт "бордовых", клуб и 45-летний английский специалист прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера на оставшиеся матчи сезона был назначен ассистент Паркера Майк Джексон.

Паркер возглавлял Бернли с лета 2024 года, сменив на посту тренера Венсана Компани, и в первом сезоне вывел команду в АПЛ. Под его руководством "бордовые" выдали в Чемпионшипе серию из 33 матчей без поражений и 30 поединков завершили без пропущенных мячей.

На данный момент Бернли с 20 очками в 34 матчах занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице АПЛ и уже потерял шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.

Ранее сообщалось, что Ковентри под руководством Фрэнка Лэмпарда обеспечил себе выход в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

