Лэмпард забрал награду лучшего тренера сезона в Чемпионшипе

Ковентри под руководством специалиста досрочно обеспечил себе повышение в АПЛ.

Наставник Ковентри Фрэнк Лэмпард был признан лучшим тренером Чемпионшипа в сезоне-2025/26.

Об этом сообщает официальный сайт Английской футбольной лиги.

Ранее Ковентри во главе с 47-летним английским специалистом досрочно гарантировал себе повышение в классе и в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиги.

Последний раз "небесно-голубые" играли в высшем английском дивизионе еще в сезоне-2000/01.

Напомним, что Лэмпард возглавляет Ковентри с ноября 2024 года.

На данный момент Ковентри с 86 очками в 43 матчах возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, опережая ближайших преследователей на десять баллов.

