Лэмпард забрал награду лучшего тренера сезона в Чемпионшипе
Наставник Ковентри Фрэнк Лэмпард был признан лучшим тренером Чемпионшипа в сезоне-2025/26.
Об этом сообщает официальный сайт Английской футбольной лиги.
Ранее Ковентри во главе с 47-летним английским специалистом досрочно гарантировал себе повышение в классе и в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиги.
🏆 Frank Lampard is the Championship's @FootballManager Manager of the Season! 👏— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) April 19, 2026
Последний раз "небесно-голубые" играли в высшем английском дивизионе еще в сезоне-2000/01.
Напомним, что Лэмпард возглавляет Ковентри с ноября 2024 года.
На данный момент Ковентри с 86 очками в 43 матчах возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, опережая ближайших преследователей на десять баллов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!