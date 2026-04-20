iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лэмпард забрал награду лучшего тренера сезона в Чемпионшипе

Ковентри под руководством специалиста досрочно обеспечил себе повышение в АПЛ.
Сегодня, 12:54       Автор: Игорь Мищук
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Наставник Ковентри Фрэнк Лэмпард был признан лучшим тренером Чемпионшипа в сезоне-2025/26.

Об этом сообщает официальный сайт Английской футбольной лиги.

Читай также: Фрэнк Лэмпард возвращается в АПЛ

Ранее Ковентри во главе с 47-летним английским специалистом досрочно гарантировал себе повышение в классе и в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиги.

Последний раз "небесно-голубые" играли в высшем английском дивизионе еще в сезоне-2000/01.

Напомним, что Лэмпард возглавляет Ковентри с ноября 2024 года.

На данный момент Ковентри с 86 очками в 43 матчах возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, опережая ближайших преследователей на десять баллов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионшип Фрэнк Лэмпард Ковентри Сити

Статьи по теме

Фрэнк Лэмпард возвращается в АПЛ Фрэнк Лэмпард возвращается в АПЛ
Сенсационный чемпион Англии-2016 наказан снятием очков Сенсационный чемпион Англии-2016 наказан снятием очков
Легенда Челси может вернутся в АПЛ Легенда Челси может вернутся в АПЛ
Кохан выиграл первое золото в текущем сезоне Кохан выиграл первое золото в текущем сезоне

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Аллен, Хокинс, Уильямс и Гуодун вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Полесье в УПЛ, матчи АПЛ и Серии А, финал Юношеской лиги УЕФА
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер встретится с Полесьем
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика16:55
Кохан выиграл первое золото в текущем сезоне
Европа16:22
Звезда Ньюкасла хочет перебраться в Баварию
Украина15:25
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер встретится с Полесьем
Украина15:10
Верес нанес в гостях разгромное поражение Александрии
Европа14:48
Моуринью объяснил, почему Судаков не вышел на поле в матче со Спортингом
Снукер14:20
Чемпионат мира по снукеру-2026: Аллен, Хокинс, Уильямс и Гуодун вышли в следующий раунд
Бокс13:57
"Все время убегает": Уайт вызвался на бой против Уайлдера
Европа13:25
Аллегри сделал важное заявление о своем будущем в Милане
Европа12:54
Лэмпард забрал награду лучшего тренера сезона в Чемпионшипе
Украина12:30
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют против Полесья в матче УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK