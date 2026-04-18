Фрэнк Лэмпард возвращается в АПЛ

Ковентри во главе с Фрэнком Лэмпардом в следующем сезоне сыграет в АПЛ впервые за 25 лет.

Команда сумела сыграть вничью с Блэкберном (1:1) в 43-м туре Чемпионшипа, тем самым обеспечив себе место в топ-2 по итогам сезона.

Теперь "небесно-голубые" вернутся в высший элитный дивизион Англии. В последний раз Ковентри выступал в Премьер-лиге в сезоне-2000/01, то есть последний матч клуба в АПЛ состоялся 9 099 дней назад.

Добавим, что с тех пор команда успела побывать не только в третьей, но даже в четвертой лиге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!