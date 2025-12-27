Лэмпард во главе Ковентри установил историческое достижение

"Небесно-голубые" на всех парах мчатся в Премьер-лигу.

Ковентри на Boxing Day оформил минимальную победу над Суонси. Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 51 очко и забили 54 мяча за первый круг в Чемпионшипе.

"Небесно-голубые" стали лишь второй командой в истории турнира, оформившей 50+ пунктов и голов за полсезона. Ранее такое достижение покорилось Вулверхэмптону. "Волки" уверенно выиграли дивизион в кампании 2008/09.

50 - Coventry City are just the second team with 50+ points won (51) and 50+ goals scored (54) at the halfway stage of a Championship season (23rd match of 46 since 2004-05), along with Wolves in 2008-09. Steamroller. pic.twitter.com/1oU3Q837kk — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2025

В настоящее время Ковентри создал 8-очковый гандикап над Мидлсбро наверху турнирной таблицы. "Небесно-голубые" не выступали в Премьер-лиге после сезона 2000/01. Весной команда из графства Уэст-Мидлендс проиграла в плей-офф за выход в АПЛ.

К слову, накануне МЮ оформил минимальную победу над Ньюкаслом.

