Лэмпард во главе Ковентри установил историческое достижение

"Небесно-голубые" на всех парах мчатся в Премьер-лигу.
Сегодня, 12:54       Автор: Антон Федорцив
Фрэнк Лэмпард / Getty Images
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Ковентри на Boxing Day оформил минимальную победу над Суонси. Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 51 очко и забили 54 мяча за первый круг в Чемпионшипе.

"Небесно-голубые" стали лишь второй командой в истории турнира, оформившей 50+ пунктов и голов за полсезона. Ранее такое достижение покорилось Вулверхэмптону. "Волки" уверенно выиграли дивизион в кампании 2008/09.

В настоящее время Ковентри создал 8-очковый гандикап над Мидлсбро наверху турнирной таблицы. "Небесно-голубые" не выступали в Премьер-лиге после сезона 2000/01. Весной команда из графства Уэст-Мидлендс проиграла в плей-офф за выход в АПЛ.

К слову, накануне МЮ оформил минимальную победу над Ньюкаслом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионшип ковентри Фрэнк Лэмпард

