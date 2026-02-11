Свитолина уступила "нейтралке" в 1/8 финала Qatar Open

Отечественная теннисистка Элина Свитолина вылетела в 3-м раунде "тысячника" в столице Катара. Украинка проиграла нейтральной россиянке Анне Калинской.

В первом сете соперницы сосредоточилась на собственных подачах. Единственный за всю партию брейк оформила Калинская. Решающим стал пятый гейм, а отыграться Свитолина уже не сумела.

Второй сет стартовал с обмена брейками. А потом "нейтралка" еще дважды взяла подачи Свитолиной. В частности, брейк в девятом гейме обернулся реализованным матчболом.

Qatar Open. Доха, Катар

женщины, 3-й раунд

Анна Калинская (нейтр.) – Элина Свитолина (Украина, 7) – 6:4, 6:3

