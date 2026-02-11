iSport.ua
Украинки финишировали в десятке соревнований двухместных саней

Первыми в истории олимпийскими чемпионками стали итальянки.
Вчера, 22:38       Автор: Антон Федорцив
Елена Стецкив и Александра Мох / Getty Images
Отечественные саночницы Елена Стецкив и Александра Мох выступили на Олимпиаде-2026. Они финишировали на 7-й строчке в дебютных стартах двоек.

В первом заезде украинки одолели дистанцию ​​за 54.174 секунды (6-е место). Общее же время дуэта Стецкив и Мох составило 1:48.405 минуты. Они опередили дуэты из Китая, Канады, Румынии и Словакии.

Выиграли соревнования итальянские саночницы Андреа Феттер и Марион Оберхофер. Они проехали дистанцию ​​за 1:46.284 минуты. Вторыми стали немки Даяна Айтбергер и Магдалена Мачина, а третьими – австрийские спортсменки Селина Эгле и Лара Кипп.

Олимпийские игры. Кортина-д'Ампеццо, Италия
Двухместные сани, женщины

1. Андреа Феттер/Марион Оберхофер 1:46.284 минуты
2. Даяна Айтбергер/Магдалена Мачина +0.120
3. Селина Эгле/Лара Кипп +0.259
...

7. Елена Стецкив/Александра Мох +2.121

