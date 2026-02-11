"Украинские герои с нами": Шепьюк поддержал Гераскевича во время выступления на Олимпиаде
Украинец показал перчатку с особой надписью после участия с супергиганте.
Украинский горнолыжник Дмитрий Шепюк поддержал соотечественника Владислава Гераскевича во время соревнований по супергиганту на Олимпиаде-2026.
Украинец сегодня занял 36-е место, а после своего финиша продемонстрировал перчатку с надписью: "Ukr heroes with us" ("Украинские герои с нами").
Читай также: Украинец Шепьюк стал предпоследним в супергиганте на Олимпиаде-2026
Таким образом горнолыжник решил выразить поддержку скелетонисту Гераскевичу, которому МОК запретил выступать в "шлеме памяти", на котором изображены погибшие украинские спортсмены.
Напомним, ранее НОК Украины обратился к МОК касаемо шлема памяти Гераскевича.
