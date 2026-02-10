НОК Украины обратился к МОК касаемо шлема памяти Гераскевича

Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что они обратились в Международный олимпийский комитет по поводу разрешения на использование шлема памяти Владиславом Гераскевичем.

"Национальный олимпийский комитет Украины обратился к Международному олимпийскому комитету с просьбой разрешить украинскому скелетонисту и прапороносцу сборной Украины Владиславу Гераскевичу выступать на ХХV зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине в специальном "шлеме памяти"".

НОК отметил, что шлем Гераскевича не имеет никаких запрещенных "месседжей".

"Шлем создан в честь украинских спортсменов, погибших, защищая Украину, или ставших жертвами полномасштабной войны России против Украины. НОК Украины отмечает, что он полностью отвечает требованиям безопасности и правилам МОК, не содержит рекламы, политических лозунгов или дискриминационных элементов и был подтвержден как отвечающий установленным нормам во время официальных тренировок!"

"Украина всегда уважала, уважает и будет уважать олимпийские ценности и придерживается Олимпийской хартии. Национальный олимпийский комитет Украины выражает надежду на справедливое, объективное и беспристрастное решение МОК. В контексте продолжающейся полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, такой шаг является важным знаком признания памяти украинских спортсменов и поддержки украинской нации"

Ранее сам Владислав сообщил, что ему запретили выступать в этом шлеме.

