iSport.ua
Русский Українська

Зеленский - о запрете для Гераскевича: Правда не может быть неудобной

Президент Украины прокомментировал ситуацию.
Сегодня, 08:21       Автор: Василий Войтюк
Владимир Зеленский / Getty Images
Владимир Зеленский / Getty Images

После решения МОК запретить украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать в его особенном шлеме, ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"На его Гераскевича шлеме - портреты наших атлетов, которых убила Россия. Фигуриста Дмитрия Шарпара, погибшего в боях под Бахмутом, 19-летнего биатлониста Евгения Малышева, которого убили оккупанты вблизи Харькова, и других наших спортсменов.

"Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться "политической акцией на спортивных соревнованиях". Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия"

"И именно это напоминает всем глобальную роль спорта и историческую миссию олимпийского движения как такового – все это о мире и ради жизни. Украина верна этому. Россия доказывает обратное"

Напомним, что накануне Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам, выступив в нем в тренировочных заездах.

Первый официальный старт Владислава состоится 12 февраля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав Гераскевич Владимир Зеленский

Статьи по теме

НОК Украины обратился к МОК касаемо шлема памяти Гераскевича НОК Украины обратился к МОК касаемо шлема памяти Гераскевича
МОК запретил Гераскевичу использовать "шлем памяти" МОК запретил Гераскевичу использовать "шлем памяти"
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич выборол олимпийскую лицензию по итогам этапа Кубка мира Гераскевич выборол олимпийскую лицензию по итогам этапа Кубка мира

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия единолично возглавила зачет
просмотров

Последние новости

Европа19:14
Будущее Карвахаля в Реале под вопросом
НБА18:54
Карри - о травме колена: Проблема может стать серьезнее
Теннис18:50
Ястремская вылетела от Свитолиной на Qatar Open
Олимпийские игры18:34
Три дебютанта в составе. Украина объявила заявку на индивидуалку Олимпиады-2026
Украина18:24
ЛНЗ минимально одолел Шахтер в спарринге
Бокс17:59
Уайлдер хочет провести бой с бывшим соперником Усика
Другие страны17:49
Салах начал переговоры с грандом Саудовской Аравии
ЧМ-202617:31
Жозе Моуринью может возглавить сборную после чемпионата мира
Теннис17:01
Свитолина выбила Ястремскую во втором круге Дохи
Формула 116:54
Экс-менеджер Хэмилтона стал гоночным директором команды-новичка Ф-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK