Зеленский - о запрете для Гераскевича: Правда не может быть неудобной

После решения МОК запретить украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать в его особенном шлеме, ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"На его Гераскевича шлеме - портреты наших атлетов, которых убила Россия. Фигуриста Дмитрия Шарпара, погибшего в боях под Бахмутом, 19-летнего биатлониста Евгения Малышева, которого убили оккупанты вблизи Харькова, и других наших спортсменов.

"Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться "политической акцией на спортивных соревнованиях". Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия"

"И именно это напоминает всем глобальную роль спорта и историческую миссию олимпийского движения как такового – все это о мире и ради жизни. Украина верна этому. Россия доказывает обратное"

Напомним, что накануне Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам, выступив в нем в тренировочных заездах.

Первый официальный старт Владислава состоится 12 февраля.

