Еще один баскетболист пропустит Матч Звезд

Легендарный разыгрывающий Голден Стэйт Уорриорз Стэф Карри пропустит Звездный Уик-энд.

Главный тренер ГСВ Стив Керр сообщил о проблемах Карри с коленом, из-за которой он пропустить и Матч Звезд, и несколько следующих матчей команды.

Напомним, что Карри попал в ТОП-5 игроков Запада по результатам голосования.

Ранее также стало известно, что из-за травмы матч пропустит МВП прошлого сезона Шай Гилджес-Александер, которого заменит центровой Хьюстона Алперен Шенгюн. Также, скорее всего, не примет участия в матче Яннис Адетокумбо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!