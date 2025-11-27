iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Главная звезда Уорриорз получила повреждение в матче с Хьюстоном

Карри досрочно покинул игру.
Сегодня, 13:56       Автор: Валентина Чорноштан
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Защитник Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри получил повреждение в матче с Хьюстоном, сообщает ESPN.

По имеющейся информации, у Карри ушиб четырёхглавой мышцы бедра. Игрок прихрамывал последние несколько минут встречи, а за 35 секунд до конца, после консультации с персоналом во время тайм-аута, покинул площадку и отправился в раздевалку. Сроки восстановления станут известны лишь после МРТ.

Лидер Уорриорз высказался касательно своего повреждения:

Когда я узнал, что речь идёт о бедре, то очень обрадовался. Это значительно лучше, чем голень или колено.

В матче против Хьюстона Карри набрал 14 очков (4 из 13 с игры, 2 из 9 из-за дуги), 7 подборов и 5 передач при 7 потерях.

К слову,посмотреть обзор матча Кубка НБА можно здесь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стеф Карри Голден Стейт Уорриорз

Статьи по теме

Проблемы в составе Уорриорз. Хорфорд выбыл, Грин под вопросом Проблемы в составе Уорриорз. Хорфорд выбыл, Грин под вопросом
Лидер Уорриорз вернётся на паркет в матче с Оклахомой Лидер Уорриорз вернётся на паркет в матче с Оклахомой
НБА: Милуоки вырвали победу у Голден Стейт, Оклахома и Сан-Антони до сих пор непобедимы НБА: Милуоки вырвали победу у Голден Стейт, Оклахома и Сан-Антони до сих пор непобедимы
Оклахома снова сыграла два овертайма, Уорриорз обыграли Денвер Оклахома снова сыграла два овертайма, Уорриорз обыграли Денвер

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK