Главная звезда Уорриорз получила повреждение в матче с Хьюстоном

Защитник Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри получил повреждение в матче с Хьюстоном, сообщает ESPN.

По имеющейся информации, у Карри ушиб четырёхглавой мышцы бедра. Игрок прихрамывал последние несколько минут встречи, а за 35 секунд до конца, после консультации с персоналом во время тайм-аута, покинул площадку и отправился в раздевалку. Сроки восстановления станут известны лишь после МРТ.

Лидер Уорриорз высказался касательно своего повреждения:

Когда я узнал, что речь идёт о бедре, то очень обрадовался. Это значительно лучше, чем голень или колено.

В матче против Хьюстона Карри набрал 14 очков (4 из 13 с игры, 2 из 9 из-за дуги), 7 подборов и 5 передач при 7 потерях.

К слову,посмотреть обзор матча Кубка НБА можно здесь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!