НБА: Милуоки вырвали победу у Голден Стейт, Оклахома и Сан-Антони до сих пор непобедимы
В ночь на 31 октября состоялись матчи регулярного чемпионата НБА, и в каждом из четырёх поединков интрига сохранялась до последней четверти.
Результаты матчей НБА за 31 октября
Шарлотт - Орландо — 107:123 (31:38, 27:33, 27:21, 22:31)
Шарлотт: Болл (17 + 7 подборов + 13 передач), Колкбреннер (17 + 7 подборов), Бриджес (16), Джеймс (8), Книппел (5) – старт; Секстон (19), Диабате (10), Менн (9), Макнили (6), Коннотон (0), Салон (0).
Орландо: Ф. Вагнер (21), Блек (20), Банкеро (20 + 9 подборов + 9 передач), Картер (18 + 8 подборов), Бейн (9 + 7 передач) – старт; да Силва (19), Битадзе (6), Джонс (5), Пенда (3), Айзек (2), Ричардсон (0), Ховард (0), О. Робинсон (0).
Милуоки — Голден Стейт — 120:110 (34:25, 26:33, 27:26, 33:26)
Милуоки: Роллинз (32 + 8 передач), Тернер (17 + 7 подборов), Трент (13), Грин (10), Кузма (10 + 8 подборов) – старт; Энтони (16), Портис (12), Принс (10), Коффи (0), Г. Харрис (0).
Голден Стейт: Карри (27 + 5 потерь), Куминга (24 + 8 подборов + 5 потерь), Батлер (23 + 11 подборов), Др. Грин (7 + 6 передач), Пост (0) – старт; Подземски (9), Хилд (8), Ричард (7), Хорфорд (3), Сантос (2), Пейтон II (0), Муди (0).
Оклахома — Вашингтон — 127:108 (28:20, 31:29, 33:35, 35:24)
Оклахома: Гилджес-Александер (31 + 7 передач), Хартенштайн (17 + 8 подборов), Воллес (12), Виггинс (8), Дорт (7) – старт; Джо (20), Митчелл (20), Джейлин Уильямс (7 + 9 подборов), Карлсон (3), Дженг (2), Карузо (0), Янгблад (0).
Вашингтон: Макколлум (19), Кулибали (16 + 8 подборов), Сарр (14 + 8 подборов), Джордж (12 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Миддлтон (6) – старт; Джонсон (10), Кисперт (8), Бегли (8), Витмор (7), Керрингтон (3), Вучевич (3), Райли (2), Шемпени (0), Джонсон (0).
Сан-Антонио — Майами — 107:101 (33:31, 26:27, 28:14, 20:29)
Сан-Антонио: Вембаньяма (27 + 18 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов), Касл (21 + 8 передач), Вассел (17 + 9 подборов), Барнс (10), Шемпени (2) – старт; Харпер (13), Джонсон (11), Маклафлин (6), Бийомбо (0).
Майами: Адебайо (31 + 10 подборов), Виггинс (24), Митчелл (11), Ларссон (5), Уэйр (0 + 7 подборов) – старт; Фонтеккьо (18), Смит (6), Хакес (6 + 8 подборов + 6 передач), Йович (0).
