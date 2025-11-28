iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Джейлен Уильямс готов дебютировать в регулярке-2025/26

Выйдет на паркет впервые в сезоне.
Вчера, 12:55       Автор: Валентина Чорноштан
Джейлен Уильямс / Getty Images
Джейлен Уильямс / Getty Images

Лидер Оклахома-Сити Тандер Джейлен Уильямс сыграет свой первый матч в сезоне-2025/26, сообщает журналист Шэмс Чарания.

По имеющейся информации, Джейлен Уильямс выйдет на матч против Финикс Санз.

Ранее игрок перенёс две операции на правом запястье, из-за которой пропустил начало сезона.

В прошлом сезоне Уильямс в среднем набирал 23,6 очка, совершал 5 подборов и отдавал 3,7 результативной передачи за игру.

Матч Оклахома-Сити Тандер – Финикс Санз пройдет в ночь на 29 ноября. Начало встречи — 3:30.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оклахома-Сити Тандер

Статьи по теме

НБА: Хьюстон одолел Кливленд, Майами обыграл Голден Стэйт, победы Оклахомы и Денвера НБА: Хьюстон одолел Кливленд, Майами обыграл Голден Стэйт, победы Оклахомы и Денвера
Оклахома вошла в историю НБА, повторив достижение Бостона и Хьюстона Оклахома вошла в историю НБА, повторив достижение Бостона и Хьюстона
НБА: Милуоки вырвали победу у Голден Стейт, Оклахома и Сан-Антони до сих пор непобедимы НБА: Милуоки вырвали победу у Голден Стейт, Оклахома и Сан-Антони до сих пор непобедимы
Уникальный чемпион НБА начал борьбу с раком яичек Уникальный чемпион НБА начал борьбу с раком яичек

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Милан примет Лацио, Байер будет противостоять Боруссии Д, Монако встретится с ПСЖ
просмотров
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

НБА11:54
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
Украина11:19
Дуэт функционеров УАФ получил наказание за дисквалификацию Синчука
Футзал10:55
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал примет Кардинал, ХИТ встретится с Соколом, Авалон будет противостоять Сухой Балке
Формула 110:43
Бывший пилот Формулы-1 попал в изолятор
Украина10:15
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
Европа09:58
Милан положил глаз на таланта из Лиги 1
Другие страны09:25
Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос
НБА08:59
НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки
НХЛ08:22
НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо
НБА07:38
Михайлюк приложился к победе Юты над Сакраменто
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK