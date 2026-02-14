iSport.ua
Легенда НБА досрочно завершил карьеру

Звезда ассоциации не смогла доиграть последний сезон.
Сегодня, 00:56       Автор: Антон Федорцив
Крис Пол / Getty Images
Канадский Торонто отчислил плеймейкера Криса Пола. Американец решил не искать новую команду и объявил о завершении карьеры в Instagram.

"Вот и все! После более 21 года я ухожу из баскетбола. Пока я пишу эти строки, мне трудно понять, что я чувствую, но в кое веки – большинство людей удивились бы – у меня нет ответа, ха-ха!

Однако, в целом, я чувствую огромную радость и благодарность! Хотя моя карьера в качестве игрока НБА подошла к концу, баскетбол навсегда останется частью моей жизни", – написал Пол.

Уроженец Северной Каролины был выбран Новым Орлеаном под 4-м номером на драфте НБА-2005. Позже он выступал за Клипперс (дважды), Хьюстон, Оклахому-Сити, Финикс, Голден Стэйт и Сан-Антонио. Пол стал Новичком года (2006) и 12 раз участвовал в Матчах всех звезд.

В составе сборной США плеймейкер дважды триумфовал на Олимпийских играх (2008, 2012). В прошлом году американца ввели в Зал баскетбольной славы. Ранее Пол планировал сыграть весь сезон 2025/26 в составе Клипперс, но калифорнийцы его отчислили.

Тем временем НБА рассмотрит изменение системы драфта для повышения конкуренции.

