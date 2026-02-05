Индиана выменяла звезду Клипперс

Индиана и Клипперс устроили большой обмен перед дедлайном. Ряды Пэйсерс пополнил центровой Ивица Зубац, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в X.

Компанию хорвату составил форвард Коби Браун. В обратном направлении уехали свингмен Беннедикт Матурин и форвард Айзея Джексон. Калифорнийцы также получили два пика первого и один – второго раундов драфта НБА.

В нынешнем сезоне Зубац провел 43 поединка регулярки. Средние цифры балканца – 14.4 очка, 11 подборов, 2.2 передачи и 0.4 перехвата за 31 минуту на площадке. За Клипперс он выступал с февраля 2019 года.

К слову, украинец Алексей Лень проиграл с Реалом матч Евролиги.

