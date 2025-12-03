Легенду НБА отчислят из команды, он проводит последний год карьеры

Будущий член Зала слава НБА Крис Пол сообщил, что его отчислят из Лос-Анджелес Клипперс.

"Только что узнал, что меня отправляют домой", - написал Пол в своем аккаунте в Instageam.

Читай также: НБА назвала первых обладателей Игрока месяца и других наград в сезоне

Пол проводит свой 21-й сезон в НБА и уже сообщил, что это его последний год в лиге и по завершению сезона он завершит карьеру.

В Лос-Анджелес Клипперс 40-летний ветеран перебрался летом, отыграл 16 матчей, в которых набирал по 2,9 очка, 3,3 ассиста и 1.8 подбора за 14 минут в среднем за игру. В пролом сезоне Пол отыграл все 82 матча регулярки за Сан-Антонио, выходя со старта и играя по 28 минут.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!