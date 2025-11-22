iSport.ua
Баскетбол

Легенда НБА завершит карьеру

Звезда ассоциации простится с баскетболом.
Вчера, 20:28       Автор: Антон Федорцив
Крис Пол / Getty Images
Крис Пол / Getty Images

Плеймейкер Клипперс Крис Пол проводит последний сезон на профессиональном уровне. Американец повесит кроссовки на гвоздь после окончания нынешней кампании, утверждает инсайдер Шэмс Чарания в X.

Дважды олимпийский чемпион решил завершить карьеру в знаковой команде. Пол защищал цвет калифорнийцев в 2011-2017 гг. и вернулся в Лос-Анджелес летом. За последний год он заработает 3,6 млн. долларов.

Средние цифры Пола в нынешнем сезоне – 2.5 очка, 1.8 подбора, 3.3 передачи и 1 перехват за почти 14 минут на паркете. В этом году ветерана ввели в Зал баскетбольной славы за золото Олимпиады-2008.

Тем временем Лос-Анджелес Лейкерс забрали из фарм-клуба бигмена Дрю Тимми.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Крис Пол

