Лейкерс подписал доминирующего бигмена из фарм-команды

Усилились.
Сегодня, 12:32       Автор: Валентина Чорноштан
Дрю Тимми / Getty Images
Дрю Тимми / Getty Images

Лейкерс подписали двусторонний контракт с Дрю Тимми.

Центровой в прошлом сезоне в среднем набирал 12,1 очка, 7,2 подбора и 2,2 передачи в девяти матчах за Бруклин.

Однако во время межсезонья Бруклин отказался от него, и он стал выступать за фарм-команду калифорнийцев Саут-Бей.

В начале этого сезона он набирал в среднем 28,3 очка, 6,5 подбора и 4,5 передачи.

Добавим, что Дрю Тимми имеет рост 208 см и вес 107 кг.

