Леброн приближается к возвращению в стартовый состав Лейкерс

Может выйти на матч против Юты.

Инсайдер ШемсЧарвания поделился информацией о том, когда Леброн дебютирует в сезоне.

Как он отмечает, Леброн Джеймс получил статус "под вопросом" для домашнего матча против Юта Джаз, который пройдёт в ночь на 19 ноября.

Если лидер Лейкерс выйдет на игру против Юты, это будет его первый матч в этом сезоне.

Напомним, что у форварда были боли в седалищном нерве, затрагивающие нижнюю часть спины и правую сторону тела.

В прошлой игре Юты украинский баскетболист повторил свой лучший результат в НБА.

