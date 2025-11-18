iSport.ua
Леброн приближается к возвращению в стартовый состав Лейкерс

Может выйти на матч против Юты.
Вчера, 10:06       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Инсайдер ШемсЧарвания поделился информацией о том, когда Леброн дебютирует в сезоне.

Как он отмечает, Леброн Джеймс получил статус "под вопросом" для домашнего матча против Юта Джаз, который пройдёт в ночь на 19 ноября.

Если лидер Лейкерс выйдет на игру против Юты, это будет его первый матч в этом сезоне.

Напомним, что у форварда были боли в седалищном нерве, затрагивающие нижнюю часть спины и правую сторону тела.

В прошлой игре Юты украинский баскетболист повторил свой лучший результат в НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Юта Джаз Лос Анджелес Лейкерс

