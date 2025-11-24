iSport.ua
Баскетбол

Центровой Лейкерс получил травму и покинул матч с Ютой

Тревога в Лос-Анжелесе.
Вчера, 13:50       Автор: Валентина Чорноштан
Деандре Эйтон / Getty Images
Деандре Эйтон / Getty Images

Центровой Лейкерс Деандре Эйтон покинул матч против Юты из-за ушиба правого колена, сообщает ESPN.

По имеющейся информации, во время первой четверти центровой столкнулся с новичком Джаз Эйсом Бэйли, получил удар по ноге и до конца четверти хромал на паркете. Во второй половине матча он уже не смог выйти на площадку.

За время, проведённое на паркете, Эйтон сумел набрать 2 очка (1 из 2 с игры), 2 подбора и 1 перехват за 13 минут на площадке.

В этом сезоне Деандре набирал в среднем 16,5 очка при 69,9% реализации бросков и 8,8 подбора.

Посмотреть исход игры Лейкерс против Юты можно здесь.

