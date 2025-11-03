iSport.ua
Дончич превзошёл легенду Лейкерс по результативности в начале сезона

Словенец в четырёх играх набрал 164 очка.
Сегодня, 14:56       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Разыгрывающий Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич за четыре матча набрал 165 очков.

Такой результат на старте сезона позволил словенцу обойти достижения Джерри Уэста (154 очка в сезоне-1969/70) и Кобе Брайанта (146 очков в сезоне-2005/06) в первых четырёх матчах регулярного чемпионата.

Напомним, в ночь на понедельник, 3 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в котором Лейкерс обыграл Майами со счётом 130:120.

В этом матче Лука Дончич набрал 29 очков, сделал 11 подборов, 10 передач и допустил 5 потерь.

