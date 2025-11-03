Дончич превзошёл легенду Лейкерс по результативности в начале сезона

Разыгрывающий Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич за четыре матча набрал 165 очков.

Такой результат на старте сезона позволил словенцу обойти достижения Джерри Уэста (154 очка в сезоне-1969/70) и Кобе Брайанта (146 очков в сезоне-2005/06) в первых четырёх матчах регулярного чемпионата.

Luka Dončić's 165 points are the most by a Lakers player through the first four games of a season!



Luka Dončić (2025-26) - 165

Kobe Bryant (2005-06) - 146

Jerry West (1969-70) - 154 https://t.co/djbHsCS1CU pic.twitter.com/a2vstg7XkG — NBA.com/Stats (@nbastats) November 3, 2025

Напомним, в ночь на понедельник, 3 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в котором Лейкерс обыграл Майами со счётом 130:120.

В этом матче Лука Дончич набрал 29 очков, сделал 11 подборов, 10 передач и допустил 5 потерь.

