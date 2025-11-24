НБА: Оклахома отомстила единственному обидчику, Лейкерс одолели Юту

Завершился ряд матчей регулярного чемпионата в Национальной баскетбольной Ассоциации.

Оклахома продолжает побеждать и на этот раз отомстила Портленду - до сих пор единственной команде, которая сумела обыграть Тандер в этом сезоне.

Майами и Бостон обыграли Филадельфию и Орландо соответственно, а Лейкерс с ЛеБроном и Дончичем в минимально одолели Юту Джаз.

Результаты матчей 24 ноября

Филадельфия - Майами - 117:127 (27:37, 40:34, 26:28, 24:28)

Филадельфия: Макси (27 + 6 передач), Граймс (15), Драммонд (14 + 24 подбора), Джордж (10), Эдвардс (7) – старт; Уотфорд (19 + 9 подборов + 7 передач), Маккейн (15), Барлоу (9), Уокер (0), Брум (0).

Майами: Павелл (32), Вэйр (20 + 15 подборов), Адебайо (18 + 10 подборов), Митчелл (8 + 10 подборов + 12 передач), Ларссон (6 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Хакес (22+7 передач), Смит (9), Фонтеккио (6), Джонсон (4), Янг (2), Гарднер (0).

Атланта - Шарлотт - 113:110 (28:25, 25:30, 39:33, 21:22)

Атланта: Джонсон (28 + 8 подборов + 11 передач), Александер-Уокер (23), Дэниэлс (22 + 9 подборов + 6 передач), Оконгву (20 + 7 подборов), Рисаше (5) – старт; Уоллес (10), Гуйе (4), Крейчи (1), Ньюэлл (0).

Шарлотт: Книппел (28), Секстон (22), Бриджес (21), Джеймс (7), Пламли (6 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Диабате (12 + 11 подборов), Макнили (6), Симпсон (5), Мэнн (3), Питерсон (0).

Бостон - Орландо - 138:129 (32:27, 48:30, 30:32, 28:40)

Бостон: Браун (35 + 8 передач), Притчард (19 + 8 передач), Уайт (16 + 7 подборов), Кета (6), Уолш (5) – старт; Саймонс (23), Майнотт (16 + 7 подборов), Хаузер (14), Шайерман (2), Буше (1), Гонсалес (1).

Орландо: Бэйн (18), Ф. Вагнер (15 + 8 подборов), Блэк (14), да Силва (9), О. Робинсон (7) – старт; Ховард (30 + 7 подборов), Ричардсон (18), Пенда (13 + 8 подборов), Джонс (3 + 6 передач), Кэйн (2), Айзек (0).

Кливленд - Клипперс - 120:105 (27:24, 32:28, 33:27, 28:26)

Кливленд: Митчелл (37 + 8 подборов + 6 передач), Э. Мобли (18 + 10 подборов), Хантер (17), Гарлэнд (8 + 8 передач), Тайсон (7) – старт; Проктор (11), Томлин (8), Уэйд (5), Нэнс (3), Траверс (3), Брайант (3).

Клипперс: Зубац (33 + 18 подборов), Ленард (20), Харден (19 + 6 передач), Данн (9), Коллинз (5) – старт; Батюм (6), Сэндерс (5), Браун (3), Кристи (3), Пол (2), Б. Лопес (0), Телфорт (0), Нидерхойзер (0).

Торонто - Бруклин - 119:109 (34:28, 31:30, 22:24, 32:27)

Торонто: Барнс (17 + 7 подборов + 4 блок-шота), Барретт (16), Ингрэм (14), Куикли (13 + 7 подборов), Мамукелашвили (12) – старт; Уолтер (16), Дик (12), Шэд (11 + 9 передач), Агбаджи (6), Мюррэй-Бойлс (2).

Бруклин: Портер (25), Клауни (22 + 5 потерь), Клэкстон (10 + 11 подборов), Демин (5), Мэнн (3) – старт; Мартин (26), Пауэлл (6), Шарп (5), З. Уильямс (5), Уилсон (2).

Оклахома - Портленд - 122:95 (39:18, 28:28, 29:22, 26:27)

Оклахома: Гилджес-Александер (37 + 7 передач), Уоллес (7), Хартенштайн (7 + 14 подборов), Дорт (5), Холмгрен (5 + 9 подборов) – старт; Митчелл (20), Джо (10), Карлсон (8), Дженг (8), Карузо (5), Барнхайзер (5), Джейлин Уильямс (5), Янгблад (0).

Портленд: Грант (21), Авдия (11), Клинган (8 + 8 подборов), Сиссоко (7), Камара (4) – старт; Рупер (10), Мюррэй (9 + 7 подборов), Лав (8), Ян Ханьсэнь (8), Рит (6), Кук (3).

Финикс - Сан-Антонио - 111:102 (25:30, 24:26, 37:24, 25:22)

Финикс: Брукс (25), Букер (24 + 7 передач), Гудвин (15 + 10 подборов), Уильямс (14 + 11 подборов), О’Нил (9) – старт; Гиллеспи (15 + 6 передач), Ливерс (5), Ричардс (2), Игодаро (2).

Сан-Антонио: Фокс (26), Васселл (17), Барнс (11), Шэмпени (10 + 12 подборов), Корнет (8) – старт; К. Джонсон (14), Сохан (7), Брайан (5), Олиник (4), Джонс-Гарсия (0).

Юта - Лейкерс - 106:108 (30:32, 25:30, 26:22, 25:24)

Юта: Джордж (27 + 8 передач), Маркканен (20 + 7 подборов), Михайлюк (12), Нуркич (11 + 10 подборов), Бэйли (10) – старт; Коллиер (10), Сенсабо (5), Филиповски (4), Лав (4 + 9 подборов), Хендрикс (3), Уильямс (0).

Лейкерс: Дончич (33 + 11 подборов + 8 передач + 6 потерь), Ривз (22 + 10 подборов), Джеймс (17 + 8 передач), Хатимура (13), Эйтон (2) – старт; Смарт (6), Ларэвиа (5), Хэйс (5), Винсент (3), Клебер (2).

