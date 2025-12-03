iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА назвала первых обладателей Игрока месяца и других наград в сезоне

Никола Йокич и Кейд Каннингем получили признание.
Сегодня, 07:38       Автор: Василий Войтюк
НБА
НБА

Национальная Баскетбольная Ассоциация определилась с первыми победителями индивидуальных наград в новом сезоне. В обеих конференциях были определены лучшие игроки, защитники, новички и тренеры.

Так, игроком октября/ноября на Западе стал центровой Денвера Никола Йокич (28,9 очка, 12,4 подбора, 10,9 ассистов, рекорд команды 14-5). Трехкратный МВП продолжает "штамповать" трипл-даблы и вести свою команду к победам.

На Востоке лучшим был признан разыгрывающий Детройт Пистонс Кейд Каннингем (28,8 очков, 6,4 подбора, 9,4 ассиста, рекорд команды 16-4), который помогает своей команде быть не самым очевидным лидером конференции.

Кроме этих, были определены победители и в других номинациях.

  • Новички месяца: Купер Флэгг (Даллас, 16,7+6,6+3,5) и Кон Кнюппель (Шарлотт, 18,4+5,7+3,0)
  • Защитники месяца: Кейсон Воллес (Оклахома, 2,2 перехвата за игру) и Скотти Барнс (Торонто, 1,6 блока и 1,4 перехвата)
  • Тренер месяца: Марк Дейно (Оклахома, 20 побед в 21 матче) и Джей Би Бикерстафф (16 побед в 20 матчах)

Накануне бывший звездный игрок НБА огласил о том, что завершил выступления на профессиональном уровне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Никола Йокич Кейд Каннингем

Статьи по теме

Йокич набрал больше очков, чем вся стартовая пятерка Клипперс вместе Йокич набрал больше очков, чем вся стартовая пятерка Клипперс вместе
НБА: Оклахома впервые проиграла, Дончич обыграл Вембаньяму, Уэстбрук оформил трипл-дабл НБА: Оклахома впервые проиграла, Дончич обыграл Вембаньяму, Уэстбрук оформил трипл-дабл
Никола Йокич повторил исторический рекорд в НБА Никола Йокич повторил исторический рекорд в НБА
НБА назвала тройку претендентов на звание MVP сезона и другие номинации НБА назвала тройку претендентов на звание MVP сезона и другие номинации

Видео

ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка
ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Реал попытается наблизиться к Барсе, Малиновский против бывшей команды
просмотров

Последние новости

Украина16:25
Три ключевых игрока Зари получат новые соглашения
Европа16:09
Барселона назвала срок восстановления Дани Ольмо
15:46
Сборная Украины 3х3 примет участие в чемпионате мира в Польше
Другие страны15:31
Интер Майами ведет переговоры о подписании бывшего форварда Челси
Бокс15:09
Скандал на ринге. Бой Миронца с аргентинцем признан недействительным
Европа14:53
Артем Довбик близок к восстановлению к игре с Ювентусом
Украина14:35
Баенко прокомментировал слухи о трансфере Твердохлеба и Микитишина
Биатлон14:19
Стало известно, кто заменит Пидручного в индивидуальной гонке
Сборные14:16
Ковляр обошел Пуха Джеттера и Иссуфа Санона по ассистам за сборную Украины
Европа14:04
Globe Soccer Awards назвал финалистов премии лучшему футболисту 2025 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK