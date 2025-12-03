НБА назвала первых обладателей Игрока месяца и других наград в сезоне

Национальная Баскетбольная Ассоциация определилась с первыми победителями индивидуальных наград в новом сезоне. В обеих конференциях были определены лучшие игроки, защитники, новички и тренеры.

Так, игроком октября/ноября на Западе стал центровой Денвера Никола Йокич (28,9 очка, 12,4 подбора, 10,9 ассистов, рекорд команды 14-5). Трехкратный МВП продолжает "штамповать" трипл-даблы и вести свою команду к победам.

На Востоке лучшим был признан разыгрывающий Детройт Пистонс Кейд Каннингем (28,8 очков, 6,4 подбора, 9,4 ассиста, рекорд команды 16-4), который помогает своей команде быть не самым очевидным лидером конференции.

Кроме этих, были определены победители и в других номинациях.

Новички месяца: Купер Флэгг (Даллас, 16,7+6,6+3,5) и Кон Кнюппель (Шарлотт, 18,4+5,7+3,0)

(Даллас, 16,7+6,6+3,5) и (Шарлотт, 18,4+5,7+3,0) Защитники месяца: Кейсон Воллес (Оклахома, 2,2 перехвата за игру) и Скотти Барнс (Торонто, 1,6 блока и 1,4 перехвата)

(Оклахома, 2,2 перехвата за игру) и (Торонто, 1,6 блока и 1,4 перехвата) Тренер месяца: Марк Дейно (Оклахома, 20 побед в 21 матче) и Джей Би Бикерстафф (16 побед в 20 матчах)

