НБА: Оклахома впервые проиграла, Дончич обыграл Вембаньяму, Уэстбрук оформил трипл-дабл
Продолжается регулярный чемпионат Национальной Баскетбольной Ассоциации и в ночь на шестое ноября состоялись 11 поединков.
Никола Йокич оформил очередной трипл-дабл, который помог обыграть Майами, Оклахома в Портленде уступила впервые в сезоне, хотя и вела с разницей в 22 очка, а Донован Митчелл набрал 46 баллов и помог Кливленду обыграть Филадельфию.
Детройт – Юта – 114:103 (28:30, 25:25, 25:14, 36:34)
Детройт: Каннингем (31+10 передач), Дюрен (22+22 подбора), Томпсон (18+7 подборов), Стюарт (10), Д. Робинсон (9) – старт; Леверт (10), Холланд (9), Грин (3), Род (2).
Юта: Михайлюк (28), Маркканен (25), Джордж (19 + 6 передач), Нуркич (6 + 17 подборов), Хендрикс (0 + 7 подборов) - старт; Бейли (9), Клейтон (6+6 передач), Филипповски (4), Лав (3), Харклесс (3), Сенсабо (0).
Индиана – Бруклин – 103:112 (18:25, 41:29, 24:26, 20:32)
Индиана: Сиакам (23+10 передач + 7 потерь), Шеппард (18), Несмит (15+7 подборов), Джексон (8+7 подборов), Уокер (6+6 передач) – старт; Хафф (16), Робинсон-Эрл (8+15 подборов), Брэдли (4), Питер (3), Коди Мартин (2), Деннис (0).
Бруклин: Портер (32+11 подборов + 5 потерь), Клекстон (18+10 подборов + 6 передач), Клауни (17), Мэнн (15+6 передач), Томас (0) – старт; Мартин (16), Уилсон (6), Шарп (5+7 подборов), З. Уильямс (3), Демин (0).
Кливленд – Филадельфия – 132:121 (41:27, 29:40, 37:20, 25:34)
Кливленд: Митчелл (46 + 8 передач), Аллен (24 + 10 подборов), Э. Мобли (23), Тайсон (10), Гарленд (8) – старт; Мэррилл (14), Нэнс (7), Уэйд (0), Портер (0), Болл (0+8 передач), Томлин (0), Проктор (0), Брайант (0).
Филадельфия: Макси (27 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Убре (19), Эджкомб (7), Бона (4), Уокер (0) – старт; Граймс (27), Уотфорд (16+6 передач), Драммонд (13+13 подборов), Эдвардс (8), Брум (0), Саллис (0).
Бостон – Вашингтон – 136:107 (26:37, 44:23, 32:20, 34:27)
Бостон: Браун (35), Майнотт (21), Притчард (18), Кета (15+12 подборов), Уайт (12+8 передач) – старт; Саймонс (18), Уолш (7+7 подборов), Гонсалес (5), Хаузер (3), Гарза (2), Шайерман (0).
Вашингтон: Сарр (31 + 8 подборов), Шэмпени (12), Джордж (9), Макколлум (3), Кулибали (1) – старт; Бегли (11), Бренем (10), Кисперт (8), Джонсон (7), Вукчевич (5), Райли (4), Кэррингтон (3+6 передач), Уитмор (2), Джонсон (1).
Нью-Йорк – Миннесота – 137:114 (28:26, 26:32, 40:28, 43:28)
Нью-Йорк: Ануноби (25+8 подборов), Брансон (23+7 подборов + 10 передач), Таунс (15+10 подборов), Бриджес (13), Робинсон (8+10 подборов) - старт; Харт (18), Макбрайд (14), Кларксон (7), Ябуселе (5), Хукпорти (4), Шемет (3), Диавара (2), Дадье (0), Коллек (0).
Миннесота: Рэндл (32), Дивинченцо (21), Эдвардс (15), Макдениэлс (13), Гобер (7+9 подборов) – старт; Конли (8+6 передач), Диллингем (6), Рид (5), Кларк (3), Беранже (2), Миллер (2), Хайленд (0), Инглс (0).
Мемфис – Хьюстон – 109:124 (22:34, 29:26, 29:34, 29:30)
Мемфис: Морант (17+8 передач + 6 потерь), Лэндейл (11), Джарен Джексон (9+5 блок-шотов), Уэллс (8), Колдвелл-Поуп (4) – старт; Спенсер (19), Альдама (16), У. Уильямс (10), Кауард (7+9 подборов), Бесси (4), Смолл (2), Холл (2), Джексон (0), Проспер (0).
Хьюстон: Томпсон (28 + 10 подборов + 7 передач), Шенгюн (20 + 16 подборов + 7 передач + 6 потерь), Смит (16), Окоги (13), Дюрент (11) – старт; Исон (16), Шеппард (12), Капелла (6+10 подборов), Тейт (2), А. Холидей (0), Дэвисон (0), Грин (0).
Даллас – Новый Орлеан – 99:101 (19:29, 30:23, 28:26, 22:23)
Даллас: Флегг (20+9 подборов), Вашингтон (15+11 подборов), Геффорд (15+8 подборов), Кристи (12), Рассел (9) – старт; Томпсон (11), Уильямс (10), Маршалл (7), Харди (0), Пауэлл (0), Калеб Мартин (0), Сиссе (0).
Новый Орлеан: Бэй (22 + 9 подборов), Фирс (13), Джонс (12), Мерфи (11 + 9 подборов), Луни (8) – старт; Альварадо (13+8 подборов), Квин (11+7 подборов), Хоукинс (9), Маткович (2), Пиви (0).
Денвер – Майами – 122:112 (36:33, 32:27, 33:26, 21:26)
Денвер: Йокич (33 + 15 подборов + 16 передач), Гордон (24), Дж. Мюррей (14 + 8 подборов), К. Браун (11 + 8 подборов + 7 передач), К. Джонсон (9) – старт; Хардуэй (18), Валанчюнас (6), Б. Браун (5), Уотсон (2+10 подборов).
Майами: Пауэлл (23), Виггинс (22), Митчелл (10 + 9 передач), Ларссон (6), Адебайо (2) – старт; Хакес (21), Вэйр (13+13 подборов), Смит (5), Йович (5), Фонтеккьо (5), Джонсон (0).
Лейкерс – Сан-Антонио – 118:116 (26:29, 34:30, 28:37, 30:20)
Лейкерс: Дончич (35 + 9 подборов + 13 передач + 5 перехватов), Эйтон (22 + 10 подборов), Смарт (17), Хачимура (15), Ларевия (8) – старт; Хейс (9), Вандербилт (5), Кнехт (3), Джеймс-младший (2), Смит (2).
Сан-Антонио: Вембаньяма (19+8 подборов + 5 потерь), Касл (16+8 передач + 6 потерь), Вассел (15), Шемпени (14+7 подборов), Барнс (14) – старт; Сохан (16), К. Джонсон (12), Уотерс (6), Олиник (4), Маклафлин (0).
Портленд – Оклахома – 121:119 (21:41, 36:24, 24:21, 40:33)
Портленд: Авдия (26+10 подборов + 9 передач), Холидей (22), Шарп (18), Камара (16), Клинган (7+8 подборов) – старт; Грант (20), Рит (12), Мюррей (0), Р. Уильямс (0), Сиссоко (0).
Оклахома: Гилджес-Александер (35+9 подборов), Виггинс (27), Митчелл (21+5 потерь), Хартенштайн (10+11 подборов), Уоллес (5+8 подборов) – старт; Джо (14), Дженг (4), Джейлин Уильямс (3+9 подборов), Барнхайзер (0), Карлсон (0).
Сакраменто – Голден Стейт – 121:116 (25:32, 32:30, 35:23, 29:31)
Сакраменто: Дерозан (25), Вестбрук (23 + 16 подборов + 10 передач), Шредер (18 + 7 подборов + 7 передач), Юбенкс (12), Клиффорд (12) – старт; Монк (21), Рейно (6), Ачиува (4), Картер (0), Эллис (0).
Голден Стейт: Ричард (30 + 7 подборов), Муди (28 + 4 блок-шота), Куминга (24 + 9 подборов + 5 потерь), Подземские (14 + 9 подборов + 9 передач), Пост (0) – старт; Хилд (9), Спенсер (6), Пэйтон II (3), Джексон-Дэвис (2), Сантос (0), Хорфорд (0+7 подборов).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!