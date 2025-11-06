Михайлюк набрал рекордное количество очков в карьере

В рамках регулярного чемпионата НБА в очном противостоянии сошлись Юта Джаз и Детройт Пистонс. Поединок против бывшей команды со старта начал украинский игрок Юты Святослав Михайлюк.

Свингмен ударно стартовал, набрав в первой четвертий 10 очков, а за первую половину - 18. После большого перерыва Михайлюк набрал еще 10 баллов.

Всего, за 36 минут и 3 секунды на паркете Святослав попал 10 из 16 бросков с игры, из которых 6 из 11 трехочковые. Также на его счету 2 из 3 штрафные. До этого он добавил 2 подбора в защите, 2 ассиста, перехват, а также фол и потерю.

Суммарные 28 очков в матче НБА - лучший карьерный показатель украинца. Ранее весной этого года он набирал 27 очок против Оклахомы, а до этого было пару матчей с 26 пунктами.

