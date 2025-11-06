iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Михайлюк набрал рекордное количество очков в карьере

Но Юта все равно проиграла.
Вчера, 07:28       Автор: Василий Войтюк
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В рамках регулярного чемпионата НБА в очном противостоянии сошлись Юта Джаз и Детройт Пистонс. Поединок против бывшей команды со старта начал украинский игрок Юты Святослав Михайлюк.

Свингмен ударно стартовал, набрав в первой четвертий 10 очков, а за первую половину - 18. После большого перерыва Михайлюк набрал еще 10 баллов.

Всего, за 36 минут и 3 секунды на паркете Святослав попал 10 из 16 бросков с игры,  из которых 6 из 11 трехочковые. Также на его счету 2 из 3 штрафные. До этого он добавил 2 подбора в защите, 2 ассиста, перехват, а также фол и потерю.

Суммарные 28 очков в матче НБА - лучший карьерный показатель украинца. Ранее весной этого года он набирал 27 очок против Оклахомы, а до этого было пару матчей с 26 пунктами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Святослав Михайлюк

Статьи по теме

НБА: Миннесота и Юта побеждают, Милуоки вырывает драматичную победу в овертайме НБА: Миннесота и Юта побеждают, Милуоки вырывает драматичную победу в овертайме
Михайлюк вновь провел более 20 минут на паркете, но Юта проиграла Михайлюк вновь провел более 20 минут на паркете, но Юта проиграла
Михайлюк ярко приложился к победе над Финиксом Михайлюк ярко приложился к победе над Финиксом
Михайлюк не остановил досадное поражение Юты Михайлюк не остановил досадное поражение Юты

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
просмотров

Последние новости

Европа23:06
Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды
Теннис22:45
Соболенко дожала Анисимову в 1/2 финала WTA Finals
Украина22:12
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
Формула 121:50
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию к спринту
Теннис21:26
Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025
Европа и мир20:55
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Теннис20:22
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Украина20:00
Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Европа19:54
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Европа19:36
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK