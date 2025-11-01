Дончич вернулся после травмы и выдал феерический матч против Мемфиса

Игрок Лейкерс Лука Дончич получил растяжение пальца левой руки и ушиб нижней части левой ноги, из-за чего пропустил неделю.

В ночь на 1 ноября словенец вернулся на корт и сыграл против Мемфиса после недельного перерыва.

За 39 минут на площадке Лука набрал 44 очка, 12 подборов и 6 передач.

Благодаря такой триумфальной игре после паузы Дончича, Лейкерс одержали победу со счётом 117:112.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!