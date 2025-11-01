НБА: Юта с Михайлюком потерпела поражение, Чикаго разобрался с Нью-Йорком, а Денвер неожиданно уступил Портленду
В ночь на субботу, 1 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого сыграли 8 матчей.
Результаты матчей НБА за 1 ноября
Индиана – Атланта 108:128 (29:32, 30:31, 17:34, 32:31)
Индиана: Сиакам (18), Уокер (17), Джексон (15), Несмит (12), Джексон (9 + 11 подборов) — старт; Маккланг (12), Хафф (8), Деннис (8), Шеппард (4 + 7 подборов), Питер (3), Брэдли (2).
Атланта: Джонсон (22 + 13 подборов + 8 передач), Александер-Уокер (21), Дэниэлс (18 + 9 подборов + 6 передач), Порзингис (15 + 8 подборов), Рисаше (13) — старт; Оконгву (14 + 9 подборов), Уоллес (11 + 7 передач), Кеннард (6), Гуэй (6), Данте (2), Топпин (0), Хьюстан (0), Ньюэлл (0).
Филадельфия – Бостон 108:109 (25:38, 32:30, 25:21, 26:20)
Филадельфия: Макси (26 + 8 подборов + 14 передач + 5 потерь), Эмбиид (20), Эджкомб (17), Убре (17 + 9 подборов), Уокер (2) — старт; Граймс (16), Драммонд (6), Бона (2), Эдвардс (2), Вотфорд (0).
Бостон: Браун (32 + 6 передач + 5 потерь), Притчард (15), Уайт (15), Кета (4), Майннотт (2 + 8 подборов) — старт; Саймонс (19), Гарза (9), Тиллман (5), Гонсалес (5), Хаузер (3), Шайерман (0).
Кливленд – Торонто 101:112 (22:30, 21:18, 34:33, 25:31)
Кливленд: Э. Мобли (29 + 8 подборов), Хантер (26), Тайсон (18), Болл (8), Уэйд (5) — старт; Портер (5), Проктор (4), Брайант (4), Траверс (2), Нэнс (0).
Торонто: Барретт (20), Ингрэм (20 + 8 подборов), Барнс (14 + 10 подборов), Мюррей-Бойлс (6), Куикли (4 + 6 передач) — старт; Бэттл (20), Мамукелашвили (11), Шэд (9 + 7 подборов), Уолтер (3), Агбаджи (3 + 7 подборов), Дик (2).
Чикаго – Нью-Йорк 135:125 (35:27, 37:26, 28:38, 35:34)
Чикаго: Гидди (32 + 10 подборов + 9 передач), Вучевич (26 + 7 подборов), Бузелис (13), Джонс (8), Окоро (3) — старт; Досунму (22 + 9 передач), Хертер (12), Смит (10 + 9 подборов), Уильямс (9), Филлипс (0).
Нью-Йорк: Брансон (29 + 7 передач), Ануноби (26), Бриджес (23 + 6 передач), Таунс (22 + 10 подборов), Робинсон (4 + 11 подборов) — старт; Макбрайд (8), Кларксон (6), Шамет (4), Ябуселе (3), Харт (0), Колек (0).
Мемфис – Лейкерс 112:117 (27:31, 42:24, 22:34, 21:28)
Мемфис: Уэллс (16 + 7 подборов), Лэндейл (16), Джарен Джексон (15), Колдуэлл-Поуп (12), Морэнт (8 + 7 передач) — старт; Кауард (13 + 10 подборов), Спенсер (12), Уильямс (7), Альдама (7 + 10 подборов), Кончар (6).
Лейкерс: Дончич (44 + 12 подборов + 6 передач + 5 потерь), Ривз (21), Смарт (12), Хатимура (9), Эйтон (9) — старт; Ларевия (13), Кнехт (5), Вандербильт (2), Хейс (2 + 7 подборов).
Портленд – Денвер 109:107 (18:26, 35:31, 18:24, 38:26)
Портленд: Авдия (23), Шарп (19), Камара (14), Холидей (11 + 13 передач), Клингэн (5 + 15 подборов) — старт; Грант (16), Мюррей (10), Уэсли (5), Р. Уильямс (4), Рупер (2), Рит (0).
Денвер: Дж. Мюррей (22), Йокич (21 + 14 подборов + 9 передач), Гордон (14), К. Джонсон (9), К. Браун (5) — старт; Хардэуэй (11), Валанчунас (10), Уотсон (10), Б. Браун (5).
Финикс – Юта 118:96 (37:17, 17:23, 29:27, 35:29)
Финикс: Букер (36 + 9 передач), Аллен (14 + 7 подборов + 6 передач), О’Нил (13), Данн (13 + 10 подборов), Уильямс (9 + 7 подборов) — старт; Гиллеспи (12 + 6 передач), Игодаро (8), Гудвин (7), Ричардс (4), Хейс-Дэвис (2), Ливерс (0), Флеминг (0), Малуач (0).
Юта: Маркканен (33), Джордж (17 + 8 подборов + 9 передач), Кесслер (4 + 13 подборов), Филиповски (2), Михайлюк (0) — старт; Андерсон (8), Уильямс (8), Нуркич (7 + 5 потерь), Бейли (6 + 8 подборов), Харклесс (5), Сенсабо (3), Клейтон (3), Хендрикс (0).
Клипперс – Новый Орлеан 126:124 (26:28, 41:31, 27:25, 32:40)
Клипперс: Ленард (34 + 6 перехватов), Харден (24 + 14 передач), Д. Джонс (16), Зубац (14 + 11 подборов), Бил (9) — старт; Коллинз (14), Данн (6), Б. Лопес (3), Пол (3), Батюм (3).
Новый Орлеан: Уильямсон (29), Мерфи (17 + 6 передач), Фирс (13 + 8 передач), Джонс (11), Мисси (6 + 9 подборов) — старт; Пул (30 + 5 потерь), Бей (8), Куинн (6), Альварадо (4), Маткович (0).
