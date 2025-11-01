iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Юта с Михайлюком потерпела поражение, Чикаго разобрался с Нью-Йорком, а Денвер неожиданно уступил Портленду

Вашему вниманию результаты и обзоры прошлых поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:16       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на субботу, 1 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого сыграли 8 матчей.

Результаты матчей НБА за 1 ноября

Индиана – Атланта 108:128 (29:32, 30:31, 17:34, 32:31)

Индиана: Сиакам (18), Уокер (17), Джексон (15), Несмит (12), Джексон (9 + 11 подборов) — старт; Маккланг (12), Хафф (8), Деннис (8), Шеппард (4 + 7 подборов), Питер (3), Брэдли (2).

Атланта: Джонсон (22 + 13 подборов + 8 передач), Александер-Уокер (21), Дэниэлс (18 + 9 подборов + 6 передач), Порзингис (15 + 8 подборов), Рисаше (13) — старт; Оконгву (14 + 9 подборов), Уоллес (11 + 7 передач), Кеннард (6), Гуэй (6), Данте (2), Топпин (0), Хьюстан (0), Ньюэлл (0).

Филадельфия – Бостон 108:109 (25:38, 32:30, 25:21, 26:20)

Филадельфия: Макси (26 + 8 подборов + 14 передач + 5 потерь), Эмбиид (20), Эджкомб (17), Убре (17 + 9 подборов), Уокер (2) — старт; Граймс (16), Драммонд (6), Бона (2), Эдвардс (2), Вотфорд (0).

Бостон: Браун (32 + 6 передач + 5 потерь), Притчард (15), Уайт (15), Кета (4), Майннотт (2 + 8 подборов) — старт; Саймонс (19), Гарза (9), Тиллман (5), Гонсалес (5), Хаузер (3), Шайерман (0).

Кливленд – Торонто 101:112 (22:30, 21:18, 34:33, 25:31)

Кливленд: Э. Мобли (29 + 8 подборов), Хантер (26), Тайсон (18), Болл (8), Уэйд (5) — старт; Портер (5), Проктор (4), Брайант (4), Траверс (2), Нэнс (0).

Торонто: Барретт (20), Ингрэм (20 + 8 подборов), Барнс (14 + 10 подборов), Мюррей-Бойлс (6), Куикли (4 + 6 передач) — старт; Бэттл (20), Мамукелашвили (11), Шэд (9 + 7 подборов), Уолтер (3), Агбаджи (3 + 7 подборов), Дик (2).

Чикаго – Нью-Йорк 135:125 (35:27, 37:26, 28:38, 35:34)

Чикаго: Гидди (32 + 10 подборов + 9 передач), Вучевич (26 + 7 подборов), Бузелис (13), Джонс (8), Окоро (3) — старт; Досунму (22 + 9 передач), Хертер (12), Смит (10 + 9 подборов), Уильямс (9), Филлипс (0).

Нью-Йорк: Брансон (29 + 7 передач), Ануноби (26), Бриджес (23 + 6 передач), Таунс (22 + 10 подборов), Робинсон (4 + 11 подборов) — старт; Макбрайд (8), Кларксон (6), Шамет (4), Ябуселе (3), Харт (0), Колек (0).

Мемфис – Лейкерс 112:117 (27:31, 42:24, 22:34, 21:28)

Мемфис: Уэллс (16 + 7 подборов), Лэндейл (16), Джарен Джексон (15), Колдуэлл-Поуп (12), Морэнт (8 + 7 передач) — старт; Кауард (13 + 10 подборов), Спенсер (12), Уильямс (7), Альдама (7 + 10 подборов), Кончар (6).

Лейкерс: Дончич (44 + 12 подборов + 6 передач + 5 потерь), Ривз (21), Смарт (12), Хатимура (9), Эйтон (9) — старт; Ларевия (13), Кнехт (5), Вандербильт (2), Хейс (2 + 7 подборов).

Портленд – Денвер 109:107 (18:26, 35:31, 18:24, 38:26)

Портленд: Авдия (23), Шарп (19), Камара (14), Холидей (11 + 13 передач), Клингэн (5 + 15 подборов) — старт; Грант (16), Мюррей (10), Уэсли (5), Р. Уильямс (4), Рупер (2), Рит (0).

Денвер: Дж. Мюррей (22), Йокич (21 + 14 подборов + 9 передач), Гордон (14), К. Джонсон (9), К. Браун (5) — старт; Хардэуэй (11), Валанчунас (10), Уотсон (10), Б. Браун (5).

Финикс – Юта 118:96 (37:17, 17:23, 29:27, 35:29)

Финикс: Букер (36 + 9 передач), Аллен (14 + 7 подборов + 6 передач), О’Нил (13), Данн (13 + 10 подборов), Уильямс (9 + 7 подборов) — старт; Гиллеспи (12 + 6 передач), Игодаро (8), Гудвин (7), Ричардс (4), Хейс-Дэвис (2), Ливерс (0), Флеминг (0), Малуач (0).

Юта: Маркканен (33), Джордж (17 + 8 подборов + 9 передач), Кесслер (4 + 13 подборов), Филиповски (2), Михайлюк (0) — старт; Андерсон (8), Уильямс (8), Нуркич (7 + 5 потерь), Бейли (6 + 8 подборов), Харклесс (5), Сенсабо (3), Клейтон (3), Хендрикс (0).

Клипперс – Новый Орлеан 126:124 (26:28, 41:31, 27:25, 32:40)

Клипперс: Ленард (34 + 6 перехватов), Харден (24 + 14 передач), Д. Джонс (16), Зубац (14 + 11 подборов), Бил (9) — старт; Коллинз (14), Данн (6), Б. Лопес (3), Пол (3), Батюм (3).

Новый Орлеан: Уильямсон (29), Мерфи (17 + 6 передач), Фирс (13 + 8 передач), Джонс (11), Мисси (6 + 9 подборов) — старт; Пул (30 + 5 потерь), Бей (8), Куинн (6), Альварадо (4), Маткович (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Чикаго Буллз повторили достижение эпохи Джордана Чикаго Буллз повторили достижение эпохи Джордана
Ломаченко поставил точку в истории с боем против Пакьяо Ломаченко поставил точку в истории с боем против Пакьяо
Определились все полуфиналисты турнира Rolex Paris Masters 2025 Определились все полуфиналисты турнира Rolex Paris Masters 2025
Промоутер Джошуа рассказал, кто попытается переубедить Фьюри вернуться ради их боя Промоутер Джошуа рассказал, кто попытается переубедить Фьюри вернуться ради их боя

Видео

Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу
Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Подопечные Шона Дайча сыграют с МЮ, Бавария принимает Байер
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

НБА10:39
Чикаго Буллз повторили достижение эпохи Джордана
Бокс10:29
Ломаченко поставил точку в истории с боем против Пакьяо
Теннис10:17
Определились все полуфиналисты турнира Rolex Paris Masters 2025
Бокс09:58
Промоутер Джошуа рассказал, кто попытается переубедить Фьюри вернуться ради их боя
Европа09:55
Барселона вызвала 19-летнего воспитанника академии
Европа09:30
Реал планирует трансфер молодого украинского голкипера
НБА09:06
Дончич вернулся после травмы и выдал феерический матч против Мемфиса
Европа08:48
Килиан Мбаппе рассказал, чем Реал отличается от ПСЖ
НХЛ08:33
НХЛ: Колорадо одолел Вегас, Айлендерс смог переиграть Вашингтон
НБА08:16
НБА: Юта с Михайлюком потерпела поражение, Чикаго разобрался с Нью-Йорком, а Денвер неожиданно уступил Портленду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK