Никола Йокич повторил исторический рекорд в НБА

Лидер Денвера сравнялся с Робертсоном и Вестбруком.

В ночь на вторник, 28 октября, прошёл матч Денвера против Миннесоты. Игра закончилась победой Денвера со счётом 127:114.

Лидер Денвера Никола Йокич оформил трипл-дабл. Он набрал 25 очков, 19 подборов и 10 передач за 36 минут на площадке.

Этот трипл-дабл стал для Йокича третьим в третьем матче нового сезона.

Отметим, что до этого только два игрока в истории начинали сезон с тремя трипл-даблами подряд — Оскар Робертсон и Рассел Вестбрук.

В следующем матче Денвер сыграет против Портленд Трейл Блэйзерс в рамках Кубка НБА в субботу, 1 ноября.

