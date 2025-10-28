iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Никола Йокич повторил исторический рекорд в НБА

Лидер Денвера сравнялся с Робертсоном и Вестбруком.
Сегодня, 15:23       Автор: Валентина Чорноштан
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

В ночь на вторник, 28 октября, прошёл матч Денвера против Миннесоты. Игра закончилась победой Денвера со счётом 127:114.

Лидер Денвера Никола Йокич оформил трипл-дабл. Он набрал 25 очков, 19 подборов и 10 передач за 36 минут на площадке.

Этот трипл-дабл стал для Йокича третьим в третьем матче нового сезона.

Отметим, что до этого только два игрока в истории начинали сезон с тремя трипл-даблами подряд — Оскар Робертсон и Рассел Вестбрук.

В следующем матче Денвер сыграет против Портленд Трейл Блэйзерс в рамках Кубка НБА в субботу, 1 ноября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс Никола Йокич

Статьи по теме

Оклахома снова сыграла два овертайма, Уорриорз обыграли Денвер Оклахома снова сыграла два овертайма, Уорриорз обыграли Денвер
Кузен Шая едет на Восток, Брук Лопес покидает Милуоки: открылся рынок свободных агентов НБА Кузен Шая едет на Восток, Брук Лопес покидает Милуоки: открылся рынок свободных агентов НБА
НБА, плей-офф: Оклахома закрыла серию разгромом Денвера НБА, плей-офф: Оклахома закрыла серию разгромом Денвера
НБА, плей-офф: Оклахома одолела Денвер, Кливленд уступил Индиане НБА, плей-офф: Оклахома одолела Денвер, Кливленд уступил Индиане

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Украина16:42
Журналист сообщил о возможной ликвидации первой команды Руха
Европа16:11
Французский журналист поставил под сомнение стоимость Забарного в 60 млн евро
Европа15:50
Манчестер Сити и Бавария следят за юным голеадором Бундеслиги
НБА15:23
Никола Йокич повторил исторический рекорд в НБА
Теннис14:59
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
Европа14:55
Стало известно, когда Барселона сыграет на Камп Ноу
Украина14:45
Кубок Украины: Чернигов стал первым четвертьфиналистом, Буковина противостоит Ниве Т, Локомотив принимает Ниву В
Формула 114:26
Ред Булл отодвинул дедлайн объявления второго пилота
НБА14:25
Позитивные новости. Леброн Джеймс близок к возвращению на площадку
Украина13:55
УХЛ: Шторм будет гостить у Кременчуга
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK