Пейтон Уотсон получил травму

Пройдет обследование после травмы.
5 февраля, 14:23       Автор: Валентина Чорноштан
Пейтон Уотсон / Getty Images
Пейтон Уотсон / Getty Images

Форвард Денвера Пейтон Уотсон получил травму.

Во время игры с Нью-Йорк Никс форвард Наггетс получил травму задней поверхности бедра в 4-й четверти матча.

Читай также: НБА: Бостон крупно обыграл Хьюстон, Сан-Антонио победило Оклахому

Игроку предстоит МРТ-обследование, сообщает ESPN.

За игру Уотсон провёл 33 минуты на паркете, набрав 10 очков и 5 подборов, однако этого не хватило для победы Денвера.

Добавим, что партнёр по команде Пейтона сравнялся с Робертсоном по количеству трипл-даблов.

