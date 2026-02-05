Форвард Денвера Пейтон Уотсон получил травму.

Во время игры с Нью-Йорк Никс форвард Наггетс получил травму задней поверхности бедра в 4-й четверти матча.

Игроку предстоит МРТ-обследование, сообщает ESPN.

За игру Уотсон провёл 33 минуты на паркете, набрав 10 очков и 5 подборов, однако этого не хватило для победы Денвера.

Добавим, что партнёр по команде Пейтона сравнялся с Робертсоном по количеству трипл-даблов.

