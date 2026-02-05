Стало известно, почему Реал не подписал ни одного игрока

Внутри мадридского Реала считают, что текущий состав способен выиграть Лигу чемпионов.

По данным Marca, руководство Реала перед началом зимнего трансферного окна приняло решение не покупать никого в январе, чтобы сохранить бюджет.

Они считают, что с таким составом команда может выиграть Лигу чемпионов и завоевать чемпионат Испании.

А вот в летнее трансферное окно Реал продаст часть игроков-ветеранов, у которых заканчивается контракт летом 2026 или 2027 года. Также уйдут игроки, которые получают недостаточно игровой практики.

Ранее стало известно о трёх игроках, которых точно продаст Реал Мадрид.

