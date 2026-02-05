iSport.ua
Стало известно, почему Реал не подписал ни одного игрока

Уверенные в победе ЛЧ.
5 февраля, 14:43       Автор: Валентина Чорноштан
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

Внутри мадридского Реала считают, что текущий состав способен выиграть Лигу чемпионов.

По данным Marca, руководство Реала перед началом зимнего трансферного окна приняло решение не покупать никого в январе, чтобы сохранить бюджет.

Они считают, что с таким составом команда может выиграть Лигу чемпионов и завоевать чемпионат Испании.

А вот в летнее трансферное окно Реал продаст часть игроков-ветеранов, у которых заканчивается контракт летом 2026 или 2027 года. Также уйдут игроки, которые получают недостаточно игровой практики.

Ранее стало известно о трёх игроках, которых точно продаст Реал Мадрид.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

