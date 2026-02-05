iSport.ua
EFL отказалась допустить дорогостоящего новичка Сити до финала Кубка лиги

Марк Гэхи не сыграет против Арсенала.
5 февраля, 14:13       Автор: Андрей Безуглый
Марк Гэхи / Getty Images
Марк Гэхи / Getty Images

Английская футбольная лига (EFL) не стала идти навстречу Манчестер Сити, пишет Мартин Зиглер.

Напомним, что "горожане" пробились в финал Кубка лиги, где сыграют против Арсенала, однако Марк Гэхи не сможет принять участия в этом матче.

Согласно правилам, клуб не может заявить на матч игрока, который перешел позже, чем состоялся первый полуфинал турнира. Гэхи пришел 19 января, а первый матч против Ньюкасла Сити сыграл еще 13 января.

Гвардиола выразил свое недовольство ненужным по его мнению правилом, однако лига не стала делать исключение.

Марк Гэхи не сможет сыграть против Арсенала в финале Кубка лиги, однако "горожане" могут рассчитывать на помощь Антуана Семеньо, который переше раньше.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль готовит новый дорогой трансфер.

