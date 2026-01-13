iSport.ua
Бавария включилась в гонку за звездой АПЛ

"Ротен" стремятся перехватить обладателя Кубка Англии.
Сегодня, 17:29       Автор: Антон Федорцив
Марк Гехи / Getty Images
Защитник лондонского Кристал Пэлас Марк Гехи получил предложение из-за границы. Мюнхенская Бавария стремится подписать центрбека, сообщает Sky Sports.

Спортивный директор "ротен" Макс Эберль взялся за переговоры с англичанином. Бавария пытается убедить Гехи перебраться в Бундеслигу летом. Защитник станет свободным агентом после нынешнего сезона.

В этой кампании Гехи провел 33 поединка во всех турнирах, в которых оформил 3 гола и 4 ассиста. Претендуют на центрбеки и английские гранды – Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити. Ранее он защищал цвета Суонси и столичного Челси.

Кстати, ранее Бавария потеряла на несколько недель ведущего защитника.

