Ключевой защитник Баварии пропустит 3 недели

У игрока травма связок голеностопа.
Сегодня, 11:23       Автор: Валентина Чорноштан
Иосиф Станишич / Getty Images
Иосиф Станишич / Getty Images

Йосип Станишич получил травму во время матча с Вольфсбургом.

По информации официального сайта мюнхенской Баварии у защитника выявлено повреждение связок правого голеностопа.

Отмечается, что хорват пропустит примерно три недели.

В этом сезоне Станишич провел 11 матчей, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.

К слову, известно, какая оценка Малиновского в матче с Кальяри.

