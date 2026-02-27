iSport.ua
Сын экс-президента Динамо дебютировал за первую команду киевлян

Тренер "бело-синих" сделал подарок Вячеславу Суркису на 20-летие.
Сегодня, 17:08       Автор: Игорь Мищук
Вячеслав Суркис / ФК Динамо Киев
Вячеслав Суркис / ФК Динамо Киев

В пятницу, 27 февраля, Динамо провело домашний матч 18-го тура украинской Премьер-лиги против Эпицентра.

Киевляне справились с одним из аутсайдеров национального первенства, разгромив соперника со счетом 4:0, а ближе к концу игры в поединке случился неожиданный эпизод.

Читай также: Динамо с дублем Пономаренко и голом Ярмоленко разбило Эпицентр

На 81-й минуте матча за первую команду "бело-синих" дебютировал голкипер Вячеслав Суркис, который является сыном бывшего президента киевского клуба Григория Суркиса.

Суркис уже при счете 4:0 заменил в воротах Динамо Руслана Нещерета. При этом свой первый поединок за основной состав киевлян он провел в день своего рождения - именно 27 февраля игроку исполнилось 20 лет.

Ранее Суркис уже попадал в заявку первой команды Динамо на матчи чемпионата Украины: дважды в прошлом сезоне и пять раз в нынешнем.

Также в текущем сезоне Национальной лиги U19 вратарь провел за юношескую команду "бело-синих" 16 поединков.

Отметим, что в матче с Эпицентром голом отметился Андрей Ярмоленко, что позволило ему догнать Евгения Селезнева в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионата Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Григорий Суркис Украинская Премьер-лига Вячеслав Суркис

