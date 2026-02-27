iSport.ua
Шахтер - Верес 1:0: обзор матча и результат игры 27.02.2026

"Горняки" минимально переиграли соперника благодаря позднему голу.
Сегодня, 17:35       Автор: Игорь Мищук
Шахтер обыграл Верес / ФК Шахтер Донецк
Шахтер обыграл Верес / ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 27 февраля, Шахтер встречался во Львове с Вересом в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Хозяева поля сумели дожать середняка чемпионата только под конец матча, вырвав минимальную победу со счетом 1:0.

Шахтер в первом тайме владел инициативой, однако выйти вперед в противостоянии команде не удалось. Верес же ушел на перерыв без единого удара по воротам "горняков".

Во второй половине встречи хозяева поля усилили натиск на соперника, но лишь под занавес встречи смогли добиться результата после стандарта. На 81-й минуте Лассина Траоре ударом головой завершал подачу с углового, однако угодил в перекладину. Тем не менее на добивании успешно сыграл Валерий Бондар, отправив мяч в сетку. При этом защитник "оранжево-черных" результативным ударом отметил свой 27-й день рождения, который празднует сегодня.

Также в составе Шахтера в этом поединке дебютировал зимний новичок Проспер Оба, который вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.

Набрав 41 балл, Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ. ЛНЗ отстает от "горняков" на три очка, но свой матч 18-го тура против Полесья проведет в субботу, 28 февраля. Верес с 21 пунктом идет на девятой позиции.

Статистика матча Шахтер - Верес 18-го тура чемпионата Украины

Шахтер - Верес 1:0

Гол: Бондар, 81

Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 17 - 1
Удары в створ: 6 - 0
Угловые: 9 - 2
Фолы: 10 - 8

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондар, Матвиенко, Педро Энрике - Педриньо, Крыськив (Назарина, 76), Очеретько (Изаки, 46) - Алисон (Бондаренко, 87), Мейреллиш (Траоре, 63), Проспер (Невертон, 63).

Верес: Горох - Стамулис, Ципот, Гончаренко, Корнийчук - Бойко, Харатин (Годя, 88), Фабрисио (Чечер, 76) - Баия (Шарай, 60), Ндукве (Стень, 76), Уэсли (Гонсалвеш, 60).

Предупреждения: Алиссон, Педриньо - Корнийчук.

