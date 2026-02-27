iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо - Эпицентр 4:0: обзор матча и результат игры 27.02.2026

"Бело-синие" отправили в ворота аутсайдера чемпионата четыре безответных мяча.
Сегодня, 15:20       Автор: Игорь Мищук
Динамо разгромило Эпицентр / ФК Динамо Киев
Динамо разгромило Эпицентр / ФК Динамо Киев

В пятницу, 27 февраля, Динамо принимало на своем поле Эпицентр в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Игоря Костюка разобрались с одним из аутсайдеров чемпионата, одержав разгромную победу со счетом 4:0.

Читай также: УПЛ: Динамо примет Эпицентр, Шахтер встретится с Вересом

Первую половину встречи "бело-синие" завершили с минимальным преимуществом благодаря реализованному на 36-й минуте пенальти. Арбитр назначил одиннадцатиметровый удар за фол Станислава Кристина на Назаре Волошине, а Владимир Бражко переиграл голкипера с "точки".

В начале второго тайма до разгромного результат быстро довел Матвей Пономаренко. Сначала на 49-й минуте нападающий киевлян забил после потери мяча защитниками, а спустя четыре минуты оформил дубль после передачи Волошина.

На 65-й минуте свой 117-й гол в УПЛ себе в актив записал Андрей Ярмоленко, вышедший перед этим на замену. После дальнего заброса от Бражко за спины защитников вингер "бело-синих" оказался перед голкипером и эффектно его перебросил.

А на 81-й минуте в составе первой команды Динамо в день своего 20-летия дебютировал голкипер Вячеслав Суркис, заменив в воротах киевлян Руслана Нещерета.

Набрав 32 очка, Динамо занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Эпицентр с 14 баллами расположился на 14-й позиции.

Статистика матча Динамо - Эпицентр 18-го тура чемпионата Украины

Динамо - Эпицентр 4:0

Голы: Бражко, 36 (пен.), Пономаренко, 49, 53, Ярмоленко, 65

Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 16 - 5
Удары в створ: 7 - 3
Угловые: 6 - 3
Фолы: 9 - 6

Динамо: Нещерет (Суркис, 81) - Коробов, Биловар, Михавко, Вивчаренко - Пихаленок (Буяльский, 62), Бражко (Михайленко, 71), Шапаренко (Яцик, 62) - Волошин, Пономаренко, Редушко (Ярмоленко, 62).

Эпицентр: Федотов - Кирюханцев, Оливейра, Кош (Григоращук, 46), Кристин (Запорожец, 74) - Миронюк (Демченко, 74), Себерио - Рохас (Беженар, 77), Ковалец (Липовуз, 74), Сифуэнтес - Сидун.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Эпицентр Украинская Премьер-лига

Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" одержали разгромную победу над Эпицентром в УПЛ Календарь Динамо: "бело-синие" одержали разгромную победу над Эпицентром в УПЛ
УПЛ: Динамо примет Эпицентр, Шахтер встретится с Вересом УПЛ: Динамо примет Эпицентр, Шахтер встретится с Вересом
Соперники для Шахтера, Кристал Пэлас, Фиорентины: состоялась жеребьевка плей-офф Лиги конференций Соперники для Шахтера, Кристал Пэлас, Фиорентины: состоялась жеребьевка плей-офф Лиги конференций
Шахтер получил соперника в 1/8 финала Лиги конференций Шахтер получил соперника в 1/8 финала Лиги конференций

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, а также игры Астон Виллы и Леванте
просмотров

Последние новости

Украина16:15
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали разгромную победу над Эпицентром в УПЛ
Лига конференций15:55
Соперники для Шахтера, Кристал Пэлас, Фиорентины: состоялась жеребьевка плей-офф Лиги конференций
Украина15:20
Динамо с дублем Пономаренко и голом Ярмоленко разбило Эпицентр
Лига конференций15:13
Шахтер получил соперника в 1/8 финала Лиги конференций
Украина15:05
Буллиты и шесть голов: как Армат сыграл против Рух МедиаТим. Реклама 21+
Европа14:52
Команда Довбика хочет подписать звезду Будё-Глимт
НХЛ14:22
Капитан Эдмонтона приближается к Гретцки
Лига Европы14:20
Болонья встретится с Ромой, Лион сыграет с Сельтой: результаты жеребьевки Лиги Европы
Теннис13:47
Калинина разгромила Горгодзе и пробилась в полуфинал WTA 125
Лига Чемпионов13:22
Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK