Динамо - Эпицентр 4:0: обзор матча и результат игры 27.02.2026

"Бело-синие" отправили в ворота аутсайдера чемпионата четыре безответных мяча.

В пятницу, 27 февраля, Динамо принимало на своем поле Эпицентр в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Игоря Костюка разобрались с одним из аутсайдеров чемпионата, одержав разгромную победу со счетом 4:0.

Первую половину встречи "бело-синие" завершили с минимальным преимуществом благодаря реализованному на 36-й минуте пенальти. Арбитр назначил одиннадцатиметровый удар за фол Станислава Кристина на Назаре Волошине, а Владимир Бражко переиграл голкипера с "точки".

В начале второго тайма до разгромного результат быстро довел Матвей Пономаренко. Сначала на 49-й минуте нападающий киевлян забил после потери мяча защитниками, а спустя четыре минуты оформил дубль после передачи Волошина.

На 65-й минуте свой 117-й гол в УПЛ себе в актив записал Андрей Ярмоленко, вышедший перед этим на замену. После дальнего заброса от Бражко за спины защитников вингер "бело-синих" оказался перед голкипером и эффектно его перебросил.

А на 81-й минуте в составе первой команды Динамо в день своего 20-летия дебютировал голкипер Вячеслав Суркис, заменив в воротах киевлян Руслана Нещерета.

Набрав 32 очка, Динамо занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Эпицентр с 14 баллами расположился на 14-й позиции.

Статистика матча Динамо - Эпицентр 18-го тура чемпионата Украины

Динамо - Эпицентр 4:0

Голы: Бражко, 36 (пен.), Пономаренко, 49, 53, Ярмоленко, 65

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 16 - 5

Удары в створ: 7 - 3

Угловые: 6 - 3

Фолы: 9 - 6

Динамо: Нещерет (Суркис, 81) - Коробов, Биловар, Михавко, Вивчаренко - Пихаленок (Буяльский, 62), Бражко (Михайленко, 71), Шапаренко (Яцик, 62) - Волошин, Пономаренко, Редушко (Ярмоленко, 62).

Эпицентр: Федотов - Кирюханцев, Оливейра, Кош (Григоращук, 46), Кристин (Запорожец, 74) - Миронюк (Демченко, 74), Себерио - Рохас (Беженар, 77), Ковалец (Липовуз, 74), Сифуэнтес - Сидун.

