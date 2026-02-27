iSport.ua
Капитан Эдмонтона приближается к Гретцки

Набирает 100 очков шестой сезон подряд.
Сегодня, 14:22       Автор: Валентина Чорноштан
Коннор Макдэвид / Getty Images
Коннор Макдэвид / Getty Images

Коннор Макдэвид в матче против Лос-Анджелеса достиг отметки  в 100 набранных очков шестой сезон подряд.

В этой игре капитан Эдмонтона набрал 2 (1+1) очка, в активе канадца 35 голов и 65 передач в 60 матчах НХЛ.

Как сообщает сайт лиги, форвард теперь занимает второе место в истории чемпионата по этой серии.

Помимо него, в шести подряд сезонах 100 очков набирали Стив Айзерман, Марио Лемье, Ги Лефлер, Петер Штястны, Бобби Орр и Майк Босси. Рекорд же принадлежит Уэйну Гретцки - у него 13 сезонов с таким результатом.

Ранее появилась информация о том, что лучший бомбардир Далласа может пропустить две недели из-за травмы.

